Синоптики прогнозируют днем 5 января в ЛНР до 3 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР ночью и днем 5 января будет колебаться от 2 градусов ниже нуля до 3 градусов тепла, местами пройдет слабый снег с дождем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 4 января до 21.00 5 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем местами слабый снег с дождем; местами туман, ночью и утром слабые гололедные отложения; днем на дорогах местами гололедица, ветер южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем минус 2 – плюс 3 градуса", - прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, 6 января будет облачно с прояснениями, слабый мокрый снег, температура воздуха ночью и днем составит минус 3 – плюс 2 градуса. 7 января - облачно с прояснениями, без существенных осадков, температура воздуха ночью и днем от нуля до 5 градусов мороза.

04 января — Луганск