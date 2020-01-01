Обмененные сотрудники спецподразделения В«БеркутВ»

Личное впечатлениеПосле обмена пленными в сети стали распространяться слухи о том, что двое сотрудников киевского «Беркута», которые прибыли в ДНР после обмена, в 2014 году принимали участие в АТО на стороне Украины в районе Славянска. Мне захотелось проверить эту информацию лично и посмотреть им в глаза.Когда я приехал в общежитие, где временно проживали лица, вернувшиеся из украинского плена, то сразу пошёл в комнату бойцов из «Беркута». Постучался, мне разрешили пройти. В комнате были два молодых парня: Сергей Зинченко и Павел Аброськин. Это были бойцы "Беркута", которых арестовали 3 апреля 2014 года, а значит они никак не могли принимать участия в АТО.Мы начали общаться. На удивление, парни не выглядели уставшими, запуганными и т.п. Это были два весёлых и жизнерадостных человека, которые вели себя скромно и воспитанно. В своей речи ребята использовали как русские, так и украинские слова, но видно было, что они стараются говорить по-русски. Я сказал им, что они могут говорить, как им удобно, никто замечаний делать не будет. У нас нет ненависти к украинскому языку, каждый в праве говорить, как хочет, и думать, как хочет.«Беркутовцы» рассказали свои истории. Уверен, что к этому моменту вы видели все их интервью, поэтому не буду останавливаться на подробностях, а уделю внимание своим личным ощущениям и переживаниям от этой встречи.Как ни странно, но Сергей и Алексей всегда улыбались, и в них не было злобы и ненависти к людям, которые лишили их свободы почти на 6 лет. По правде сказать, я позавидовал их силе духа. Тем не менее, они рассказали о своих намерениях не сдаваться и продолжать участвовать в судебном процессе, который идёт против них в Киеве, но дистанционно.Конечно, больше всего меня растрогала история Сергея Зинченко, который сделал предложение и женился на своей девушке, будучи уже за решёткой. Низкий поклон его жене, которая достойна быть женой настоящего героя с невероятной силой духа.При общении с бойцами я старался не задавать много вопросов, касающихся переворота, нациков и прочей грязи, происходящей на Украине более шести лет. Тем не менее меня не оставляло в покое любопытство по поводу сотрудников киевского «Беркута», которые после увиденного на майдане приняли участие в АТО. Я понимал всю неловкость момента, но всё же спросил об этом. Мои собеседники ответили на мой вопрос сразу и неожиданно для меня спокойно. Они сказали, что Янишевский и Маринченко, которых передали в ЛНР, действительно принимали участие в АТО. Но сделали это не добровольно. На тот момент Зинченко и Аброськин уже были арестованы. Янишевскому и Маринченку предложили альтернативу, что если они согласятся отправиться в Донбасс для обеспечения правопорядка, то всех арестованных сотрудников «Беркута» освободят и их самих преследовать не будут. В итоге никого не отпустили, а Маринченко и Янишевского вскоре также арестовали.Хочу сказать по этому поводу от себя следующее. Да, всегда участники АТО, попавшие к нам, говорят, что никого не убивали, что их заставили отправиться на Донбасс и т.д. Но в данном случае я им верю. Картина вырисовывается крайне интересная. После событий на майдане сотрудники «Беркута» для большинства жителей Украины и России были героями. Участвуя в обороне Славянска от начала до конца, я, как и многие ополченцы, проносил на своей форме шеврон спецподразделения «Беркут» со словами «Не забудем, не простим!».Новым киевским властям просто необходимо было разрушить этот образ и замарать бойцов «Беркута» на Донбассе, что, собственно говоря, они и попытались сделать. Но, видимо, не очень хорошо получилось организовать массовость из беркутят на Донбассе, плюс украинские информационщики не доработали, потому что бойцы «Беркута» до сих пор считаются героями во многих странах.Моё впечатление от общения максимально позитивное. Действительно сильные и светлые люди. Уверен, что у них всё будет хорошо. России нужны такие парни. А Украина давно захлебнулась в националистических отбросах.Даниил Бессоно