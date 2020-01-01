Убийство Сулеймани: Мир садится в окопы большой войны на Ближнем Востоке

Фото: imago images/Christian Ohde/TASSВесь мир с ужасом наблюдает, как и без того беспокойный Ближний Восток после убийства 3 января американцами иранского генерала Касема Сулеймани шаг за шагом приближается к роковой черте, за которой — военная катастрофа. Противоборствующие стороны энергично готовятся к полномасштабному вооруженному столкновению, которое теперь представляется совершенно неминуемым.Генерал-майор Исмаил Каани, назначенный на пост командующего «Силами аль-Кудс» корпуса стражей исламской революции вместо погибшего Сулеймани, заявил в пятницу: «Мы говорим всем: немного терпения, и вы увидите трупы американцев во всех уголках Ближнего Востока».Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что «жестокое возмездие ждет убийц, у которых на их грешных руках есть кровь Сулеймани и других мучеников от инцидента прошлой ночи». Правительство Персии в лице президент Хасана Роухани сообщило о подготовке «к реваншу». А министр иностранных дел Джавад Зариф назвал ответственными за «акт международного терроризма» Соединенные Штаты. Официальная пресс-служба законодательного органа Ирана объявила вне закона всех американцев, где бы они ни были. В стране объявлен трехдневный траур.В ответ президент Дональд Трамп приказал предпринять «решительные оборонительные действия» для защиты персонала США за рубежом. По сведениям телеканалов ABC News и NBC News, приказ готовиться к срочной переброске поближе к Ирану получила 82-й воздушно-десантная дивизия. На первых порах в регион будут отправлены 3,5 тысячи ее солдат и офицеров. Это — в дополнение к тем 35 тысячам американских военнослужащих, которые давно несут там службу (13,5 тысячи — в Кувейте, 8 тысяч — в Катаре, 9 тысяч — в Саудовской Аравии, 4 тысячи — в Бахрейне).Не исключено, что все они могут оказаться под ударом возмездия из Ирана. Прежде всего — беспилотными летательными аппаратами и достаточно современными баллистическими ракетами с дальностью полета свыше 300 километров. Таковых, по мнению экспертов, у Тегерана порядка полутысячи.Не меньшими бедами миру грозит так называемая «танкерная война», которая может снова вспыхнуть в Персидском заливе. Если это произойдет, то наверняка в широкомасштабные боевые действия втянутся и другие государства. В том числе — Саудовская Аравия, Израиль и Турция.Такое развитие событий вполне вероятно. Как пишет агентство Bloomberg, Тегеран просто вынужден будет ответить Штатам чрезвычайно жестко. Прежде всего — по внутриполитическим мотивам. По словам Пола Пиллара, бывшего сотрудника ЦРУ, «многие иранцы отнесутся к этому развитию событий так же, как американцы отнеслись бы, скажем, к убийству одного из самых известных и наиболее почитаемых американских военных лидеров. Потенциал для эскалации внезапно вырос».О том, что США, скорей всего, давно вели охоту на генерала Сулеймани, «Свободная пресса» писала еще два года назад. Надо сказать, такое решение далось американцам непросто, учитывая значимость генерала, для персов — национального героя ирано-иракской войны. Тем не менее, именно Сулеймани подавил иранский «майдан», который при явном одобрении и поддержке США вспыхнул было во многих городах Ирана в конце 2017 года. Еще тогда, газета «Кувейт аль-Джариды» опубликовала новость, что Америка дала «зеленый свет» Израилю для организации убийства командира «аль-Кудс».Согласно статьи «Кувейт аль-Джариды», 44-й президент США Обама ранее запретил Израилю ликвидацию Сулеймани, поскольку такой шаг чреват трагическими последствиями, как для американцев, так и для евреев по всему миру. Кроме того, генерал был ключевой фигурой по обеспечению так называемой ядерной сделки. Той самой, которую решительно и очень опрометчиво «похоронил» Трамп.После смены власти в Белом доме отношение к командиру «аль-Кудс» резко изменилось. Причем — настолько, что в совместном американо-израильском докладе, который якобы попал в руки кувейтским журналистам, говорится прямо: «Убийство Сулеймани будет служить интересам обеих стран».Тем не менее, Израиль не решился на ликвидацию Сулеймани. Грязную работу сделал Трамп, который, якобы, все лишь отомстил таким образом за смерть американского гражданина, выполняющего подрядные работы в Ираке. Тот был убит неделю назад в результате иранского ракетного обстрела иракской военной базы в Киркуке. После этого Пентагон атаковал шиитское ополчение в Багдаде, — то самое, которое храбро и результативно воевало с ИГИЛ *. По сути — ударил по ситуационному союзнику в этой борьбе. Далее, как известно, случилось нападение на посольство США в Багдаде.Трамп на те багдадские события отреагировал в Твиттере словами: «Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза. С наступающим Новым годом!».Кровавое поздравление, которое, похоже, в будущем обернется смертью простых граждан США, уже напугало многих американских политиков. Само собой, первым отреагировал оппонент Трампа по предстоящим президентским выборам — Джо Байден, кандидат от Демократической партии. «Ни один американец не будет оплакивать смерть Сулеймани, — заявил он. — Но Трамп взял на себя ответственность за безопасность американцев».Берни Сандерс, один из самых влиятельных заокеанских политиков, предупредил звездно-полосатое общество о том, что «США встало на путь еще одной бесконечной войны».С другой стороны, гибель Сулеймани способна оказать дестабилизирующее влияние в самом Иране. Так как оппозиция, причем — достаточно мощная, бесспорно, воспользуется потерей такого умного и авторитетного сторонника аятолла Али Хаменеи. Хоть и говорят, что незаменимых не бывает, но найти другого столь же авторитетного в народе генерала Тегеран точно не сможет.Поэтому логично ждать резкого обострения внутриполитической ситуации в Персии и кровавой гражданской войны в ней. Но — что много хуже для нас! — также и всеобщего хаоса уже в Сирии. Обезглавленное шиитское ополчение в САР вряд ли теперь сможет столь же эффективно помогать слабым войскам Асада. Следовательно, снова голову поднимут разгромленные было при деятельном участии Сулеймани отряды «Исламского государства» и другие суннитские военизированные организации.Как будут развиваться события и чем, в конечном счете, обернется смерть Сулеймани для России — покажет время. Тем не менее, министр обороны СШАзаявил журналистам в Пентагоне, что его войска переходят от реагирования на нападения к их прогнозированию. Что означает удары на опережение. В случае эскалации американцы готовы бомбить Тегеран и другие иранские города.Ясное дело — вслед за этим запылает и Ормузский пролив, через который идут поставки на внешний рынок около 18,5 млн. баррелей ближневосточной нефти и нефтепродуктов. Что составляет примерно 20% мировой добычи.Таким образом, интересы России трагические события в Иране заденут в любом случае. Хотя бы потому, что какими бы ни были у нас геополитические «терки» с иранцами (о которых официальные СМИ в Москве предпочитают замалчивать), шиитское ополчение всегда выступало в роли сильнейшего союзника российских войск в САР. Если же в Персии начнется «цветная революция», на организацию которой Трамп уже выделил $ 1 млрд., отряды «аль-Кудс», скорее всего, вернутся из Сирии на родину чтобы защитить режим аятоллы Али Хаменеи. Тогда вся тяжесть войны в Сирии упадет уже исключительно на плечи наших солдат.Таким образом, гибель генерала Касема Сулеймани по политическим и военным последствиям может остаться в мировой истории рядом с известным убийством в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда, оказавшегося пусковым крючком Первой Мировой войны. В свете нарастающих грозных событий на Ближнем Востоке с первых дней 2020 года это вовсе не кажется преувеличением.По сообщениям американских СМИ, после убийства иранского генерала Сулеймани в топ Twitter выбился хештег #WWIII — «Третья мировая война». В соцсети активно обсуждают этот хештег, отмечая, что «боятся проснуться в мире, где по небу будет растекаться страх и ужас».На фоне слухов о новой войне в США рухнул сайт призывной системы. Призыв в армии США не используется с 1973 года, однако некоторые категории граждан могут быть призваны по решению конгресса и президента. Вероятно, сайт обрушили те, кто пытался выяснить: нужно ли начинать готовиться к войне?А в Ливии маршаломХавтаром уже объявлена всеобщая мобилизация и джихад. Правда, не из-за событий в Тегеране, а в связи с принятым 2 января решением парламента Турции об отправке турецких военных в эту давно разрушенную американцами и их союзниками страну.Александр Ситников* «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.