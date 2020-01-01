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Жителям Луганска будут платить пенсии вне зависимости от того, получают ли они пенсию от ЛНР, — глава комитета Рады

verter Сегодня, 10:300Новости
Жителям Луганска будут платить пенсии вне зависимости от того, получают ли они пенсию от ЛНР, — глава комитета Рады
Украинское правительство не должно реагировать на то, что жители неподконтрольных территорий Донбасса получают денежные выплаты — «пенсии» от Российской Федерации.
Такое мнение высказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова («Слуга народа») в интервью агентству Интерфакс-Украина.
«На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь», — отметила Третьякова.
Она добавила, что пенсионеры, оставшиеся на тех территориях, живут в сложных условиях.
«Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку — они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии — разве это должно разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет, я хочу на своих граждан влиять и хочу, чтобы наша политическая сила влияла на граждан вне зависимости от того, где они находятся. У нас нет денег в государственном бюджете, чтобы правительство смогло построить город для переселенцев», — сказала Третьякова.
По ее мнению, выплаты для жителей Донецка и Луганска могут быть своеобразными санкциями для России, которые идут на пользу украинским гражданам.
«Пусть получают две пенсии, и хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила. Моя задача — сделать жителей оккупированных территорий сферой влияния наших политических сил для того, чтобы они там были плоть от плоти украинского народа, чтобы они думали о нашей территориальной целостности, чтобы они думали о том, как нас защищать, а, следовательно, мне нужно признать обязательства, даже не имея финансовой возможности выполнить их сегодня, мы должны признать их и рассрочить, показать, что мы хотим выполнять обязательства», — высказалась Третьякова. Новости Украины - Сегодня, 10:24 0

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