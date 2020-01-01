Прогноз позитивных событий в России в 2020 году

Наступивший 2020 год обещает быть богатым на позитивные события в России. Давайте, как обычно перечислим их, чтобы через год сравнить ожидания с реальностью. А в конце выпуска обозначим то событие, которое на наш взгляд является самым важным.В новом году заказчику будет передан один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире «Виктор Черномырдин».Для нужд военно-морского флота будет заложено рекордное количество кораблей и судов – 22 единицы, включая два универсальных десантных корабля и двух атомных подлодок модернизированного проекта «Ясень-М».Планируется закладка и сразу двух самых мощных в мире атомных ледоколов «Лидер».В 2020 году флот получит сразу 4 атомные подводные лодки: АПЛ «Белгород», «Князь Олег», а также две многоцелевые атомные подлодки «Казань» и «Новосибирск». Вместе с этим 14 кораблей и боевых катеров, 18 катеров и судов обеспечения.Главным авиационным событием нового года должно стать начало серийного выпуска самолётов МС-21-300 и первый полёт этого лайнера с российским двигателем ПД-14. За год планируется создать около 20 самолётов Сухой СуперДжет-100 и начать работу по его русификации с заменой комплектующих иностранного производства на отечественные. Так же начнутся первые масштабные поставки для армии самолета пятого поколения Су-57.Впервые в воздух поднимутся самолеты Ил-114 российского производства и глубоко модернизированная версия Ил-96.В 2020 году должно начаться и серийное производство среднего многоцелевого вертолета Ка-62.Всего вооружённые силы пополнят 106 новых и модернизированных летательных аппаратов.Более 40 пусков космических ракет запланировано нашей страной в 2020 году, пять из них с космодрома «Восточный». Среди выводимых аппаратов отметим «Меридиан-М», многострадальный многоцелевой лабораторный модуль «Наука», и марсоход с российской посадочной платформой, в рамках российско-европейской миссии ExoMars.В первой половине 2020 года ожидается второй пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с космодрома Плесецк.Весной планируется впервые доставить экипаж на МКС на пилотируемом корабле «Союз» по короткой схеме - в два 2 быстрее, чем это происходит сейчас. Такая схема уже протестирована на 3 грузовых кораблях «Прогресс».Долгожданным станет и перевоз плавучего космодрома «Морской старт» из США на наш Дальний Восток.Одно из самых долгожданных событий нового года – это старт серийного производства первой российской газовой турбины большой мощности ГТД -110М, за судьбой которой мы следим с момента скандала с «Сименс». В данный момент завершён первый этап опытно-промышленной эксплуатации, турбину с нетерпением ждут на рынке.Вместе с этим на Брянском машиностроительном заводе стартует серийный выпуск новых модификаций маневрового тепловоза ТЭМ18ДМ, а на Байкало-Амурской магистрали должно начаться строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля, который существенно расширит пропускную возможность направления.В войска должна поступить первая опытно-промышленная партия танков Т-14 «Армата», тяжелые огнеметные системы нового поколения ТОС-2 «Тосочка». Также ожидается начало предварительных испытаний ЗРК С-500 «Прометей».Выбирая главное позитивное ожидание 2020 года, мы хотели назвать им начало трат средств Фонда национального благосостояния на внутрироссийские проекты развития, но нашли кое-что ещё. 29 февраля завершается третий финальный этап так называемой «амнистии капиталов». Это будет последний день, когда граждане смогут перевести свои деньги и активы из-за рубежа обратно в Россию и избежать ответственности за прошлые налоговые и административные нарушения. При этом теперь они обязаны перерегистрировать подконтрольные иностранные компании на территории России, а счета и вклады переместить в российские банки.Собственно, оба события – трата денег ФНБ и завершение амнистии связаны между собой, так как власть фактически предлагает гражданам вернуть капиталы на Родину и начать вкладывать их в национальные проекты вместе с государством на условиях софинансирования. Это и есть на наш взгляд самое ожидаемое событие года, и от того насколько удастся его реализовать будут зависеть наши успехи вплоть до 2024 года.Сейчас в это трудно поверить, но зимой 1941 года блокадный Ленинград тоже отмечал Новый год. В условиях страшного голода, холода и смерти, под обстрелами фашистов, люди нашли в себе силы радоваться жизни. При дефиците топлива в город было завезена тысяча ёлок, праздник устраивали прямо в бомбоубежищах, а всё лучшее отдали, конечно же, детям. Главным подарком для маленьких ленинградцев стала миска горячего супа и театральное представление. А для всех жителей героического города – объявление о повышение хлебных норм: рабочим по 300 граммов, остальным - по 200.…Давайте в наступившем 2020 году сделаем всё, чтобы такая история никогда не повторилась. А это зависит не только от защиты рубежей нашей Родины, но и от того, насколько каждый из нас будет благоразумен, трудолюбив и честен. Радуйтесь большим и малым успехам, не унывайте, развивайтесь и тогда год превзойдёт все наши позитивные ожидания!Мы желаем вам доброй и бодрой недели! Текст выпуска и ссылки ищите на сайте время-вперед.рус Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы и Клуб «Время – вперёд!», чтобы принимать участие в развитии проекта!