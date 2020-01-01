Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 05.01.2019
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился.
В течение суток через КПВВ последовало 31 тысяча человек и 3,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7130 человек и 860 транспортных средств;
«Марьинка» — 6450 человек и 1075 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6095 человек и 1245 транспортных средств;
«Гнутово» — 2240 человек и 525 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9165 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/20; «Марьинка» — 0/55; «Новотроицкое» — 20/35; «Гнутово» — 10/0.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:33 73
В течение суток через КПВВ последовало 31 тысяча человек и 3,7 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 7130 человек и 860 транспортных средств;
«Марьинка» — 6450 человек и 1075 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6095 человек и 1245 транспортных средств;
«Гнутово» — 2240 человек и 525 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 9165 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 20/20; «Марьинка» — 0/55; «Новотроицкое» — 20/35; «Гнутово» — 10/0.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:33 73
Метки: {keywords}