Абсурдные новости. 4 января 2020 года

Добрый день, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. В Москве в полицию обратился молодой мужчина, работающий барменом, и сообщил, что неизвестный мужчина угрожая ему предметом, похожим, на дробовик отнял у него подарочный пакет с интимными предметами. Как сообщает телеграм-канал Baza, среди похищенного были фаллоимитатор, анальные бусы и набор смазок, в том числе анальных. После этого грабитель скрылся на самокате с розовой подсветкой и голубыми ручками. Среди особых примет преступника - хромота на обе ноги. Сука, прямо педо-детектив какой-то! Один педик, на самокате с розовой подсветкой и голубыми ручками, забрал у другого педика резиновый член и анальную смазку. Такое даже нарочно придумать сложно. Даже не знаю, как комментировать подобное. В голове только кружится одно четверостишье, прочитанное мною в каком-то древнем-предревнем журнале. За пригорком, на просеке, повстречались гомосеки. Опаньки, опаньки, заболели попаньки!Второе место. В Ижевске депутат городской думы от «Единой России» Альфред Зиннатуллин прервал трансляцию новогоднего поздравления президента России Владимира Путина на канале «СТС-Ижевск», заменив ее собственным поздравлением землякам. Об этом в Facebook написала жительница Ижевска Екатерина Кабанова. Сам Альфред в дальнейшем признал данный факт, но посетовал на технический сбой. Но получилось довольно смешно. Сначала граждан поздравил местный градоначальник, затем пустили в эфир президента России, которого совершено бесцеремонно прервал местный единоросс, являющийся по совместительству генеральным продюсером указанного канала. В итоге получилось примерно так: «Какой президент? Вы о чем? У нас в Ижевске советской власти нет!». Даже не знаю, как отнесутся к подобному «техническому сбою» однопартийцы Зиннатуллина…Третье место. Анастасия Волочкова резко ответила подписчице, раскритиковавшей ее снимок в Instagram. Волочкова опубликовала фото, на котором выполняет шпагат на палубе корабля. Одну ногу при этом она закинула на перила. Одна из подписчиц раскритиковала артистку из-за слишком откровенного фото и поинтересовалась, "не устала ли старушка Волочкова поднимать ноги". В ответ на это Волочкова назвала автора замечания "недолюбленной злой теткой" и обвинила ее в зависти. "Я ноги не устану поднимать и в 60. А вы на свою рожу посмотрите", — написала артистка. Согласитесь ведь полная чушь? Как вы думаете, кто об этом написал? Никогда не догадаетесь! Об этом «инциденте» рассказало своим читателям информационное агентство «РИА НОВОСТИ». Честно говоря, я в шоке! Неужели писать больше не о чем? Или быть может Волочкова приплачивает журналистам за публикацию подобного мусора? Ничего не понимаю…России предрекли массовые протесты и военные конфликты. В целом Илья Першин, астролог, не видит в наступившем году для жителей России кардинальных перемен. Однако он отметил наиболее важные события, которые должны произойти в високосном году, — сообщает URA.RU. Россия примет участие в нескольких локальных военных действиях, также продолжится операция в Сирии. Будет новый конфликт на Украине — возможно, незначительный, но очень резонансный. Случиться это должно примерно в 10-х числах августа. Массовые протесты в столице будут продолжаться, а ОМОН будет их разгонять. В шоу-бизнесе ярких открытий не предвидится. Кстати, Алла Пугачева, по мнению астролога, никуда не уйдет. Слушайте, а что, за подобное еще и деньги платят? Просто вот так вот взять, констатировать общеизвестные факты и можно назвать себя астрологом? Круто! А почему мне раньше никто об этом не сказал? Столько времени потеряно бездарно… До новых, волнующих встреч!Алексей Зотье