Произошло максимальное сближение Солнца с Землей

На сайте Московского планетария сообщили, что в воскресенье, 5 января, Солнце максимально приблизилось к Земле.pixabay.comПо словам астронома Александра Якушечкина, точку перигелия Земля должна пройти 5 января в 10:48 мск. Информацией об этом поделилось РИА Новости.Стоит отметить, что перигелий является ближайшей к Солнцу точкой орбиты планеты. В случае с Землей он находится на расстоянии 147 098 291 километров. Это почти на 2,5 миллиона километров меньше среднего расстояния до Солнца.Ранее стало известно, что 10 января произойдет полутеневое затмение Луны. Наблюдать за ним можно будет на всей территории России.