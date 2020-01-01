В Попасной заработало социальное такси
О том, что такое такси появится в Попасной, стало известно еще в марте 2019 года.
Тогда городской голова рассказал, что социальное такси будет бесплатно перевозить людей с инвалидностью, которые передвигаются на колясках. Для того, чтобы государство предоставило этот автомобиль попаснянам, в городе ввели на базе коммунального предприятия «СКП» службу по перевозке лиц с инвалидностью, сообщает Попасная.City.
Вчера, 4 января, специально оборудованный автомобиль для перевозки лиц с инвалидностью, который был предоставлен бесплатно Министерством социальной политики Украины и содействию городского головы Юрия Онищенко прибыл в Попасную.
На сайте Попаснянского горсовета подчеркивают, что отныне люди, передвигающиеся на колясках и другие лица с инвалидностью, будут иметь возможность получать дополнительные социальные услуги в городе, которые ранее были для них недоступны.
Автомобиль социального такси оснащен всем необходимым: автоматическим подъемником, креплением для тележек, кондиционером, обогревателем, а также дополнительными местами для сопровождающих человека с инвалидностью. Новости Региона - Сегодня, 11:00 74
Тогда городской голова рассказал, что социальное такси будет бесплатно перевозить людей с инвалидностью, которые передвигаются на колясках. Для того, чтобы государство предоставило этот автомобиль попаснянам, в городе ввели на базе коммунального предприятия «СКП» службу по перевозке лиц с инвалидностью, сообщает Попасная.City.
Вчера, 4 января, специально оборудованный автомобиль для перевозки лиц с инвалидностью, который был предоставлен бесплатно Министерством социальной политики Украины и содействию городского головы Юрия Онищенко прибыл в Попасную.
На сайте Попаснянского горсовета подчеркивают, что отныне люди, передвигающиеся на колясках и другие лица с инвалидностью, будут иметь возможность получать дополнительные социальные услуги в городе, которые ранее были для них недоступны.
Автомобиль социального такси оснащен всем необходимым: автоматическим подъемником, креплением для тележек, кондиционером, обогревателем, а также дополнительными местами для сопровождающих человека с инвалидностью. Новости Региона - Сегодня, 11:00 74
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