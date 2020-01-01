В«Не опускайте рукиВ»: ушел из жизни доктор Андрей Павленко

"Друзья!

Мой жизненный путь завершается! К сожалению моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние 2 месяца не оставила мне шансов!

Но я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения - не опускайте руки!

Статистика вещь упрямая и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло ).

Умер Андрей Павленко — врач-онколог, за судьбой которого следила вся страна.В Санкт-Петербурге 5 января скончался Андрей Павленко, председатель совета Cancer Fund.Андрей Николаевич Павленко — известный хирург-онколог, он почти два года боролся с болезнью, до последнего не переставая оперировать и помогать людям.В начале 2018 года Андрей обнаружил у себя рак желудка третьей стадии. Развитие тяжелой болезни протекало в скрытой форме.Павленко решил публично рассказывать о своей борьбе с болезнью, чтобы другие люди могли получить информацию о том, как вовремя диагностировать и правильно лечить страшное заболевание.Его борьба с болезнью и рассуждения о жизни легли в основу спецпроекта «Жизнь человека». Более того, Андрей открыл благотворительный фонд для поддержки онкологических больных.1 января Андрей опубликовал прощальное письмо:Сегодня его не стало.источник