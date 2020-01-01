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Савченко назвала рецепт от гниения Украины

root Сегодня, 12:1523Новости
Савченко назвала рецепт от гниения Украины

Украину уничтожает не гражданская война в Донбассе, а "процесс гниения" в стране, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала "112".
"Общество убивают просто невыносимым уровнем жизни, убивают голодом, плохой медициной, плохой общественной поддержкой государства. Мы просто вымираем, самоуничтожаемся", — считает она.

По словам Савченко, такое "гниение страны даже хуже, чем горячая война".
Чтобы остановить этот процесс и улучшить ситуацию в государстве, Украине необходим авторитарный режим управления, добавила экс-депутат.
"Если мы хотим сейчас закончить войну, навести порядок в обществе, перепрограммировать общество, то сейчас самое время авторитаризма", — пояснила политик.

С ее точки зрения, Киеву необходимо сначала "крушить своих железным кулаком", чтобы впоследствии враги "боялись и уважали".
Савченко также заявила, что сейчас на юго-востоке Украины идет "гнилая война", а многие в стране не желают ее завершения.
"У нас то кричат, что что-то блокируют, то торгуются, кто-то не хочет окончания войны, потому что только стал на потоки, кто-то кричит: "Какая война, у меня там липецкая фабрика, бизнес Roshen", — отметила она.

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