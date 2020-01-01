Боевики напали на базу США в Кении

«Предполагаемые боевики «Аш-Шабаб» атаковали военно-морскую базу Манда-Махогони. Кенийские силы обороны разбираются с преступниками, которые вторглись в лагерь сегодня в 4.00», – сказал Мачария.

«В связи с сообщениями о нападении экстремистов на военный объект в округе Ламу посольство призывает всех российских граждан в Кении проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей, при возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно информировать посольство», – сообщила дипмиссия в соцсетях.

Боевики исламистской группировки «Аш-Шабаб» атаковали военно-морскую базу США в Кении, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.Комиссар кенийского округа Ламу Ирунгу Мачария заявил, что террористы ворвались в лагерь рано утром и начали вести огонь, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Daily Nation.По этим данным, самолет вооруженных сил Кении нанес несколько авиаударов в ответ на нападение. Боевики прибыли из населенного пункта Хинди в округе, а перед нападением отключили электричество.Позже Мачария сообщил в СМИ, что атака была отбита.Местный канал Citizen TV Kenya со ссылкой на полицию отметил, что боевики атаковали базу Camp Simba, которой пользуются американские и кенийские военные. Она расположена в заливе Манда в округе Ламу.Посольство России в Кении призвало россиян избегать мест массового скопления людей.