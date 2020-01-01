ВСУ препятствовали работе БПЛА ОБСЕ в районе Орехово – Народная милиция

Киевские силовики препятствовали работе беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Орехово Попаснянского района. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что украинское командование продолжает размещать запрещенное вооружение в населенных пунктах.

"Очередной случай нами зафиксирован 4 января в зоне ответственности 93-й бригады, тяжелое вооружение которой по приказу (комбрига полковника Дмитрия) Брыжинского было размещено в населенном пункте Орехово. Для обеспечения скрытности передислокации подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) осуществлялось подавление сигнала БПЛА СММ ОБСЕ, выполнявшего в это время наблюдательный полет в указанном районе", - рассказал Филипоненко.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 января — Луганск