НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Обмен по алгоритму, факельные шествия и исторические документы

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла спокойно, обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано.ОБМЕН ПО АЛГОРИТМУСамым значимым событием прошедшей недели стал обмен пленными между Республиками Донбасса и Киевом. Сказать, что это был очень сложный и напряженный процесс, значит не сказать ничего.Нервы были на пределе, последние организационные вопросы решались в сам день обмена. Стоит отметить, что представителю Луганской Народной Республики в гуманитарной подгруппе досталась самая сложная и опасная миссия, поскольку для урегулирования всех вопросов пришлось выехать на подконтрольную Киеву территорию. Гарантии безопасности, предоставленные представителями украинской стороны, в условиях, когда официальный Киев неоднократно демонстрировал свою несостоятельность, были, мягко говоря, не надежны. Но риск был необходимой ценой в достижении максимального результата и оправдан, поскольку на кону были человеческие жизни. Точное количество людей, которых Украина передаст ЛНР, была неизвестна, верификация отказников происходила в день обмена. Здесь можно сказать о том, что нужно было быть максимально сосредоточенным и внимательным, поскольку попыток запутать и сбить с толку нашего представителя было огромное количество.То, что обмен будет сопровождается провокациями с украинской стороны, никто даже не сомневался, потому что "провокации" и "Украина" - это слова-синонимы. Начались они с момента заезда нашего автобуса на площадку для обмена и не закончились до момента его убытия.Перечислять все можно долго, но были такие, на которые можно обратить внимание. Начать с того, что сам обмен был превращен в реалити-шоу, и это несмотря на запрет присутствия украинских СМИ. О их большом количестве можно судить по фото- и видеоматериалам с места проведения обмена.Также при сверке списков был выявлен факт отсутствия двоих человек, которых, так сказать, не довезли, и их пришлось ждать. Были попытки оказать давление на тех людей, которые были в списке для обмена, чтобы они отказались ехать на территорию Республик. Еще одним неприятным сюрпризом для наших людей стало отсутствие некоторых личных вещей, которые непонятным образом исчезли в момент транспортировки из СИЗО до пункта обмена.Но, несмотря на все трудности и сложность процесса, можно сказать, что этот обмен происходил более организованно, чем предыдущий. Уже был отработан механизм и алгоритм действий. Каждый знал свой функционал и, опираясь на предыдущий опыт, ориентировался в происходящем намного лучше. Отсутствие госпожи Геращенко, которая на прошлом обмене дестабилизировала и накаляла обстановку, также положительно повлияло на процесс обмена. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Валерия Лутковская, которая в этот раз руководила процессом с украинской стороны, была намного адекватнее своей предшественницы.Присутствие на обмене координатора гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриша не позволило сотрудникам СБУ отойти от оговоренного механизма обмена, и этот фактор также ускорил процесс.После посадки людей в автобусы и их отправки в обратном направлении можно было констатировать, что процесс обмена состоялся. 25 человек передали Украине, 63 забрали в ЛНР. Чем ближе приближались к так называемому нулю, тем счастливее были лица у освобожденных, а когда заехали на территорию ДНР, то счастью не было предела.Теперь им предстоит еще долгий процесс реабилитации и восстановления, но с полной уверенность можно сказать, что 63 человека уже не будут подвергается пыткам и истязаниям, и это, несомненно, заслуга наших представителей в Минском переговорном процессе.ФАКЕЛА И ДОКУМЕНТЫНачало года на Украине ознаменовалось уже ставшим традиционным факельным шествием в честь дня рождения Степана Бандеры. Данное мероприятие называлось "Марш чести, достоинства и свободы". Организаторами являлись ВО "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус", "Сокол", "Тризуб", "Конгресс украинских националистов" и "С-14".Естественно, оно не осталось незамеченным и освещалось практически всеми средствами массовой информации, а также активно обсуждалось в соцсетях. Мнения относительно подобного рода акций были диаметрально противоположными. Украинский сегмент пропагандировал за "настоящего патриота своей страны", а независимые агентства акцентировали внимание на нацистской направленности мероприятия.Предположим, мы не знаем кто такой Степан Бандера и чем он отметился в истории. Для того, чтобы узнать о нем, откроем доступную информацию в сети Интернет, взятую из официальных украинских источников.На сайте Украинского института национальной памяти (государственного органа), есть историческая справка, из которой следует, что Степен Бандера, родившийся в 1909 году на территории современной Ивано-Франковской области в семье греко-католического священника, в 1929 году вступил в Организацию украинских националистов (ОУН), а в 1933 году уже стал "краевым проводником" ОУН на западно-украинских землях. ОУН рассчитывала использовать войну между гитлеровской Германией и СССР для создания украинского государства. При этом восстановление украинской государственности было провозглашено во Львове 10 июля 1941 года, при этом в заявлении о провозглашении восхвалялись Адольф Гитлер и "союзная немецкая армия".То есть провозглашение украинской государственности было уже после оккупации немцами части Украины, а фашисты были союзниками Бандеры.То, как относились "союзники" к бандеровцам, можно судить еще по одному документу, опубликованному на всем известном сайте «Миротворец». Правда, авторы публикации не удосужились его перевести, хотя в нем имеется информация, однозначно характеризующая ОУН. Это приказ командира немецкой зондеркоманды, в котором он требует расстреливать бандеровцев как мародеров. То есть даже для СС и СД они были обыкновенными мародерами и грабителями.Есть еще множество документов, которые указывают на непосредственную причастность Степана Бандеры к массовым убийствам, этническим чисткам, уничтожению польского населения Западной Украины, но они не на украинских ресурсах, хотя тоже подкреплены настоящими документами. После изучения этих документов историками сделаны обобщающие справки, где указано, что на кровавых руках побратимов Бандеры:- уничтожение киевлян в Бабьем Яру - более 100 000 человек;- уничтожение четверти белорусов, в том числе Хатынь;- более 1 миллиона евреев;- более 1 миллиона украинцев;- более 500 тысяч красноармейцев;- более 200 тысяч поляков,а также уничтожение мирных чехов, словаков, венгров, югославов, французов и т.д. Бандеровцы подавляли народные восстания против фашистов в Варшаве и Праге.Но это же не украинские источники, и верить им не будем. Посмотрим лучше на само шествие в Киеве, транслируемое украинским телевидением. Что там можно увидеть? Запрещенную нацистскую и фашистскую символику, радикальные нацистские организации, зигование и антисемитские лозунги.Думаю, читатель сделал свое заключение о том, кто такой Степан Бандера, а вот вялая реакция мирового сообщества посылает очень тревожный сигнал.Лишь только послы Польши Бартош Цихоцкий и Израиля Джоэл Лион выступили с совместным заявлением, в котором назвали оскорбительным чествование на Украине Бандеры. И что, они после этого перестанут поддерживать Украину? Вопрос, как говорится, риторический.ПАМЯТИ ПАТРИОТА30 декабря скончался Николай Федорович Песоцкий.Уроженец села Ящиково Перевальского района Луганской области. Народный депутат Украины трех созывов. До конфликта на юго-востоке Украины активно занимался политикой, отстаивал интересы Донбасса в Верховной Раде.Люди по-разному относятся к бывшим украинским чиновникам, но Песоцкий прежде всего был человеком советской закалки и искренне переживал за судьбу некогда одной из самых богатых республик великого государства.Один из немногих, кто предрекал конфликт, а когда он начался, не уехал, а остался в Луганске. Помогал ополчению и обычным людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Несмотря на все свои регалии был простым и общительным человеком. Тот опыт, которым он делился с людьми был неоценим. Светлая память и земля пухом…05 января — Луганск