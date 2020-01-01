Два пожилых бойца ВСУ ранены, один погиб при установке мин у Золотого – Народная милиция

Военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб, еще два получили ранения при установке мин в районе Золотого. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашей разведки, по причине полной профессиональной непригодности при установке мин вблизи вновь оборудованных позиций взводного опорного пункта разведывательного батальона в районе населенного пункта Золотое вследствие нарушения техники безопасности произошел подрыв одной из мин, в результате которого один военнослужащий погиб и ранения различной степени тяжести получили заместитель командира разведывательной роты старший лейтенант Дерманчук 1961 года рождения и солдат Земба 1967 года рождения", - рассказал Филипоненко.

"Хочу обратить внимание на возраст пострадавших военнослужащих - 59 и 53 года соответственно", - подчеркнул офицер пресс-службы.

Он добавил, что данный факт в очередной раз подтверждает проблему с комплектованием подразделений ВСУ в зоне "ООС", которую командование "для улучшения статистики решает за счет мужского населения Украины пенсионного и предпенсионного возрастов, тогда как молодежь призывного возраста активно уклоняется от прохождения военной службы в рядах ВСУ, подкупая военных комиссаров, уезжая на заработки в Чехию, Польшу и другие соседние страны, в том числе в Российскую Федерацию".

"Причиной такого положения дел становится желание молодых людей из Украины жить достойной жизнью, а не быть пушечным мясом, используемым нерадивыми командирами в гражданском конфликте на юго-востоке страны", - отметил Филипоненко.

"В свою очередь призываем представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ предпринять меры по недопущению фактов минирования украинскими военнослужащими территории вблизи населенных пунктов во избежание гибели и ранения гражданского населения", - заявил представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее Филипоненко сообщал, что потери вооруженных сил Украины за прошедший год составили 290 погибших и более 600 раненых.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 января — Луганск