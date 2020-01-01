Киев перебросил разведчиков в зону "ООС" для подготовки диверсий – Народная милиция

Командование оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" усилило разведчиками одну из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") с целью проведения возможных диверсий. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Пользуясь установившимся перемирием, командование штаба ОТГ "Север" на усиление подразделений 72-й бригады направило подразделение из состава 130-го отдельного разведывательного батальона ВСУ для подготовки к возможному проведению диверсий в зоне ответственности Народной милиции ЛНР", - проинформировал Филипоненко.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 января — Луганск