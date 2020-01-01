Прогноз погоды в Луганске на 6 января
В Луганске завтра, 6 января ночью — мокрый снег, днем без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью 0 -2ºС, днем 0 +3ºС. Ветер северо-восточный — 3-8 м/сек.
Местами туман.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +9,6 ºС в 1981 году
минимальная
-30,1 ºС в 1987 году.
Народный календарь: 6 января все православные народы празднуют Рождественский сочельник. С этого дня наступают Рождественские морозы. Глубоко промёрзшая земля предвещает плодородие. По погоде этого дня предсказывают погоду декабря. Если в этот день тепло — весна будет холодной; метель — к урожаю пшеницы. В народе говорили: «Коли на Кутью небо звездисто — богатый приплод скота и много ягод будет». Если на сочельник случился снегопад, жди процветания хозяйства в новом году, а если мороз — в семье будет совет да любовь. Погода в Луганске - Сегодня, 16:00 10
Температура воздуха: ночью 0 -2ºС, днем 0 +3ºС. Ветер северо-восточный — 3-8 м/сек.
Местами туман.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +9,6 ºС в 1981 году
минимальная
-30,1 ºС в 1987 году.
Народный календарь: 6 января все православные народы празднуют Рождественский сочельник. С этого дня наступают Рождественские морозы. Глубоко промёрзшая земля предвещает плодородие. По погоде этого дня предсказывают погоду декабря. Если в этот день тепло — весна будет холодной; метель — к урожаю пшеницы. В народе говорили: «Коли на Кутью небо звездисто — богатый приплод скота и много ягод будет». Если на сочельник случился снегопад, жди процветания хозяйства в новом году, а если мороз — в семье будет совет да любовь. Погода в Луганске - Сегодня, 16:00 10
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