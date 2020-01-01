Автомобиль ВСУ подорвался на минах, пытаясь скрыться от полиции – Народная милиция

Три военнослужащих ВСУ погибли, один получил ранения при подрыве автомобиля ВСУ на украинском минном поле в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки "Север", сегодня в населенном пункте Золотое-4 нарядом полиции возле одного из городских кафе был обнаружен автомобиль ГАЗ-66 с военными номерами, в который садились военнослужащие 72 бригады ВСУ с признаками алкогольного опьянения. Требования сотрудников полиции представить документы военнослужащие не выполнили и попытались скрыться", - рассказал Филипоненко.

"Уходя от преследования, военный ГАЗ-66 сбился с маршрута и заехал на одно из своих минных полей, на котором и подорвался. В результате происшествия трое военнослужащих бригады погибли, один получил ранения", - сообщил офицер пресс-службы.

"Однако, чтобы не портить статистику в канун рождественского сочельника, командир 72-й бригады принял решение доложить в штаб ОТГ "Север" об одном погибшем", - добавил он.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что с целью выяснения истинных причин происшествия в соединении работает комиссия штаба "ООС" и военной службы правопорядка.

Ранее Филипоненко сообщал, что военнослужащий вооруженных сил Украины погиб, еще два получили ранения при установке мин в районе Золотого.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

05 января — Луганск