Синоптики прогнозируют 6 января в ЛНР от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла

Температура воздуха в ЛНР 6 января будет колебаться от 4 градусов ниже нуля ночью до 1 градуса тепла, местами пройдет слабый мокрый снег. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 5 января до 21.00 6 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, местами слабый мокрый снег, снег; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; днем на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем минус 4 – плюс 1 градус", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит минус 1-3 градуса, днем - минус 1 – плюс 1 градус.

Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 1 – плюс 1 градуса ночью до нуля – 2 градусов ниже нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске ночью и днем синоптики прогнозируют в диапазоне от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

По предварительному прогнозу, 7 января ожидается переменная облачность, ночью и утром местами снег, на дорогах гололедица; температура воздуха ночью 1-6 градусов мороза, днем минус 4 – плюс 1 градус. 8 января – переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица; температура воздуха ночью минус 3-8, днем от нуля до 5 градусов мороза.

05 января — Луганск