Газовое В«падениеВ» Украины: О чем говорят последние цифры статистики

Итак, согласно первых оперативных данных, транзит российского газа через территорию Украины с 1 января 2020 года упал в разы. Но упал он очень неравномерно, что лишний раз показывает насколько важно было Москве сохранить украинское направление транзита, и как вовремя для нее Киев уступил и перестал нагнетать газовую конфронтацию.И здесь самое главное понять. А чего собственно нам стоит ожидать в текущем году. Об этом мы сегодня и поговорим.Для начала цифры. Вот две таблицы, которые показывают сколько и через какие измерительные станции российского газа прошло на запад и юг. Специально взята одна контрольная дата 3 января (последняя, по которой есть оперативная информация):Что сразу бросается в глаза, кроме падение общих объемов прокачки в примерно четрыре раза.Падение это произошло неравномерно. Например, газ в Молдавию (читай по большей части Приднестровье) идет исправно и в тех же объемах, что и год назад.А вот в Румынию, идет гораздо меньше, что говорит о том, что потребляет его только Бухарест, но не Турция и не Болгария. Что и не удивительно в виду того, что и Анкара и София по факту уже получают топливо по еще официально не открытому «Турецкому потоку», и далее Украина для них будет только резервным вариантом газоснабжения. Потому, что банально невыгодно.А вот Польша также, как и Молдавия получает газ в соизмеримом с прошлогодним объеме, что лишний раз развенчивает рассказы поляков о том, что им российский газ не нужен.И в разы мы имеем падение по транзиту в Венгрию, что и понятно, в виду аномально теплой на сегодня зимы и полностью заполненных газовых хранилищах этой страны, и кратное падение по транзиту в Словакию, основному маршруту «Уренгоя».И это также можно списать частично на теплую погоду в Европе и расслабленности после ожиданий газовой войны. А также потому, что «Газпрому» качать газ по «Северному потоку» банально выгоднее, чем через Украину. И далее именно этот маршрут будет для него приоритетным, а украинским «на подхвате». О чем не должны забывать украинские чиновники, до сих пор рассказывающие сказки о том, что «Газпром» все равно будет качать через Украину гораздо большие объемы, нежели прописано в контрактах.Очень и очень вряд ли, если не случится форс-мажора. И это уже факт, с которым после подписания контрактов Киев ничего поделать не может.И теперь мы, вооружившись цифрами делаем еще один важный вывод, о котором говорили много в конце прошлого года, но с которым Киев никак не хочет смириться. Главное, что он потерял в конце 2019-го, это статус главного транзитера российского газа. И таковым он уже никогда не будет. А значит, он будет и менее интересен в т.ч. и Вашингтону.Ну и напоследок, чтобы уже не возвращаться к теме, еще несколько цифр статистики с сайта оператора ГТС Украины, об объемах добычи украинского газа.Как мы видим, эти объемы почти на 4% ниже прошлогодних. Причем, если частники смогли несколько увеличить добычу, то «Укргаздобыча», в рост добычу которой по программе 20/20 власть вгатила несколько млрд. долларов, упал за год на 7,5%. А значит, таки украинским прокурорам будет, о чем в будущем поговорить с сегодняшним ТОПменеджментом «Нафтогаза» и его дочки.источник