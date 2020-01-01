В Крыму пьяный полицейский насмерть сбил пешехода

В Крыму полиция задержала начальника отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Республики Крым. По версии следствия, он, будучи пьян, сбил трех пешеходов, один из которых скончался. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).Предварительно установлено, что поздним вечером накануне, 4 января, 26-летний полицейский в состоянии алкогольного опьянения вел служебный автомобиль по улице Ленина поселка городского типа Первомайский. Он совершил наезд на троих пешеходов, один из которых — 33-летний мужчина — на следующий день (то есть сегодня, 5 января) скончался в больнице. Двое других пешеходов получили травмы.В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством о выборе меры пресечения.источник