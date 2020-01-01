Германия ставит точку в вопросе о Степане Бандере

После памятных слов о „антисемитской свинье“ в Германии вдруг обратили внимание на свои архивы. В журнале Ведомства по политическому образованию Бундестага прочитали статью историка Свободного университета Берлина Гржегорша Россилински-Либе под говорящим названием „ Степан Бандера, украинский национализм и транснациональный фашизм“.- Статья была опубликована в 2017 году, но обратили на нее внимание только сейчас, после выступления Путина. „Оказалось", что Бандера и его соратники - Шухевич, Мельник, Стецько и другие - это фашисты и националисты, которые ничем от фашистов третьего рейха не отличаются.- Первые ОУНовцы стали частью международной фашисткой сети сразу после Первой мировой, проходили совместное обучение в фашистских лагерях вместе с венгерскими „Усташами“. Там они учились террору и убийствам, которые планировались в интернациональных масштабах.- 15 июня 1934 года бойцы ОУН убивают в Варшаве министра внутренних дел Польши Бронислава Пираски.- 9 октября этого же года, в Марселе их соратники, усташи и бойцы“Македонской революционной организации“, убивают короля Югославии Александра Первого и французского министра иностранных дел Луи Барто.- Именно так укреплялись международные связи фашистов ОУН с коллегами в Европе.- В эти годы один из идеологов ОУН Дмитро Донцов публикует философский труд - „Мы- фашисты?“. Он пишет про итальянский фашизм - „Если это программа фашистов, то мы - фашисты“.- В 1938 году Володимир Мартинець в брошюре „Еврейский вопрос на Украине“ закрепляет в философии ОУН главную антисемитскую идею о том, тчо евреи - это чужеродная раса. Евреев нужно изолировать от украинцев и всеми силами помешать их участию в общественной жизни Украины, пишет он в программе для ОУН.- В 1940 году оуновцы стали массово идти на службу в карательные батальоны СС „Нахтигаль“ и „Роланд“. В 1941 году, на. своем конгрессе в Кракове, активисты ввели для ОУН нацистский лозунг „Слава Украине - героям слава“, который сегодня является государственным кличем страны, идущей в ЕС.- В первые годы войны на территории Западной Украины были уничтожены 800 000 евреев - 90 % из всех проживавших там до войны. Немецкий историк пишет, что массовые убийства евреев были невозможны без активной помощи полицаев и активистов ОУН.- С 1943 году около 5000 полицаев УПА приступили к массовому уничтожению местных поляков. От 70 000 до 100000 поляков на терроритории Западной Украины были замучены и убиты.- Этнические чистки Украины от евреев, поляков и русских - это часть политической программы ОУН, которую она частично реализовала на Западной Украине.-Немецкий ученый считает, что украинский фашизм ничем от других не отличается. Радикальный национализм не противоречит фашизму - он является его неотьемлемой частью.- Остается только повторить: „Сволочи. Антисемитские свиньи“.И для особо недоверчивых ссылка на ученый труд:"Verflochtene Geschichten. Stepan Bandera, der ukrainische Nationalismus und der transnationale FaschismusDer transnationale Faschismus ist neben einer komplexen Geschichte der deutschen Besatzung und des Judenmordes zentral, um Bandera und die radikale Form des ukrainischen Nationalismus zu verstehen. Selbst wenn die OUN ihren Faschismus aus nationalen"Александр Сосновский