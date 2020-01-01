5 сценариев для мятежного Донбасса: На кону стоит судьба России

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАССКонфликт в Донбассе при определенных условиях может закончиться в наступившем 2020-м году. Киевское издание «Страна.Ua», вдохновившись новогодним обращением президента Зеленского, представило сразу пять сценариев развития ситуации в регионе.Журналисты обратили внимание, что участники поздравления в конце рефреном повторяют слово «мир». И решили разобраться, будет ли, действительно, для Зеленского и членов его команды достижение мира на юго-востоке приоритетом в новом году.Всего представлено пять возможных сценариев развития событий.Первый — «инерционный». Он предполагает отсутствие любого прогресса, кроме обменов пленными, сокращения обстрелов и периодических разведений сил на отдельных участках.Иначе говоря, после некоторой активизации Зеленского в вопросе Донбасса, скорей всего начнется ремиссия, и «мирный процесс вновь, как это уже было при Порошенко, будет заморожен», указывается в материале.Второй вариант: Киев «пойдет на уступки» ДНР, ЛНР, согласившись на народную милицию. А также выполнит Минские соглашения в части выборов и особого статуса Донбасса до получения участка границы с Россией. При таком варианте развития событий, как считается, внешние риски для Киева минимальны.Согласно третьему сценарию, на уступки «ради снятия санкций» пойдет Москва. Издание отмечает, что западные ограничительные меры являются «довольно серьезным сдерживающим фактором для России». И в руководстве стране якобы есть люди, готовые «поступиться отдельными пунктами Минских соглашений, если Запад отменит санкционное давление».Четвертый — «компромиссный», т.е. «ни вашим, ни нашим». В этом случае контроль над границей передают не Украине, а международным посредникам (например, ОБСЕ или миссии при ООН), которые, по мнению «сценаристов» «Страна.Ua», позволят провести в Донбассе независимые выборы. Но ключевую роль будет играть позиция Вашингтона.Наконец, пятый — самый маловероятный вариант, по версии украинский журналистов, — «военное обострение».Отмечается, что «самый хрупкий мир будет в момент транзита власти» в Донбассе после проведения выборов. В этот период, считают эксперты, возможны провокации, которые способны «опрокинуть ситуацию в войну — даже при наличии международной миссии на границе».Оценить предложенные для Донбасса сценарии с точки зрения их реализации «СП» попросила директора Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа», политолога Эдуарда Попова:— На самом деле, четвертый вариант я бы не стал называть «компромиссным». Здесь нет никакого компромисса, такое развитие событий выгодно только Киеву и стоящим за его спиной Соединенным Штатам. Потому что идея с вводом так называемых «миротворцев» и передача им границы, это вовсе не компромисс, а форма оккупации Донбасса западными силами.И нужно быть очень наивным человеком, чтобы полагать, что Москва пойдет на эти уступки, на эти щедрые подарки Киеву. Особенно, если учесть, что именно Киев дважды проигрывал войну Донбассу, и оба «Минска» были заключены по настойчивым просьбам (даже мольбам) Украины после того, как украинская армия была с треском разбита.С чего бы победителям идти на добровольную капитуляцию?Так что, количество сценариев уже можно свести к четырем… Но, на мой взгляд, более-менее реальны только первый и пятый варианты.В текущем году развитие ситуации, я думаю, будет проходить примерно так же, как и до этого. Будут какие-то «ростки» незначительные и в дипломатической сфере, и в военной, будут заявления… Но, по большому счету, ситуация, скорее всего, останется стратегически неизменной. Ничего кардинально нового не произойдет.Именно этот сценарий мне кажется наиболее вероятным.С еще меньше долей вероятности можно предположить и военно-конфронтационный сценарий. Он пока маловероятен. Ни на Украине, ни в Донбассе, ни в России не просматривается готовность и желание идти на осуществление этого варианта. Это не выгодно сейчас ни одной из сторон.— Жителей Донбасса устроила бы, конечно, капитуляция Украины и выполнение Минских соглашений. Но Украина, точнее, ее власти, никогда на этот сценарий не пойдут.Во-первых, не позволит так называемая оппозиция — т.е. украинские нацисты. Очень сильные, хорошо вооруженные и организованные.И, во-вторых, не позволят зарубежные «друзья» Украины, которые не для того организовывали госпереворот, не для того натаскивали украинскую армию, оказывали ей огромную военно-техническую помощь, присылали своих инструкторов и своих коммандос, которые воюют в Донбассе. Все это делалось не для того, чтобы Украина капитулировала.Поэтому предназначение Украины — воевать до последнего украинского солдата. Желательно, с Россией.Украина — лишь инструмент американской политики. Поэтому второй вариант никогда не будет осуществлен.Повторюсь, я считаю, что наиболее вероятен первый вариант. И, на мой взгляд, если бы от меня зависело принятие каких-либо решений в отношении Донбасса, то я тоже придерживался бы этого сценария.И Россия, надо сказать, ведет себя очень последовательно. Она пытается подловить Украину на невыполнении условий Минских соглашений.Российский МИД и президент Владимир Путин очень твердо стоят на позициях выполнения «Минска-2». Стратегия России — показать Западу, что Украина должна выполнить эти соглашения. А если она этого не делает, то должна понести всю ответственность за невыполнение.Этот план последовательно Москвой выполняется.— Конечно, это может тянуться очень долго.Но еще Ленин, как известно, писал о перерастании империалистической войны в войну гражданскую. И тот груз проблем, который стоит на Украине, он рано или поздно — поскольку закупорен, поскольку нет выхода — приведет к тому, что украинский котел взорвется. Межрегиональные противоречия, межполитические противоречия…Сейчас на Украине доминируют две основные силы — олигархическая, прозападная либеральная власть и украинская нацистская улица. Это, на самом деле, ситуативные союзники, которые, однако, друг друга ненавидят, и готовы друг другу вцепиться в горло.И нужно делать все возможное, чтобы эта схватка «бульдогов» произошла.Поэтому я считаю, что России выгодна ситуация статус-кво, которая играет нам на руку. Стратегически время работает на нас и против Украины.— Конечно, одно дело — мы, которые сидим в Ростове, в Москве, наблюдаем за происходящим, а другое дело люди, которые живут там. Но на кону стоит очень многое. На кону стоит не только судьба Донбасса, но и всей России.Что касается варианта, при котором Россия пойдет на уступки ради отмены санкций, то, вне всякого сомнения, в руководстве страны такие силы есть. Что даже не секрет Полишинеля. Но, к счастью, не эти люди определяют политику.Россия вложила очень много в поддержку Донбасса, в том числе и материально. Напомню, что 200 тысяч жителей республик уже получили паспорта РФ. А через год, если не будет каких-то радикальных перемен, я думаю, российский паспорт будет у всех.Это и есть ответ на вопрос, что делает Россия…Светлана Гомзикова