Американцы готовят для России новый Чернобыль

На Южно-Украинской АЭС экстренно отключён энергоблок №3. ЧП произошло после того, как его первым на Украине перевели на промышленную эксплуатацию ядерного топлива компании Westinghouse.Произошло то, что не могло не произойти. Вначале украинский регулятор из чисто политических соображений впервые одобрил перевод одного из энергоблоков одной из украинских АЭС на промышленную эксплуатацию более дорогого ядерного топлива американской фирмы Westinghouse. Которое к тому же технологически не подходит для имеющих советское происхождение украинских атомных станций (речь шла о Госатомрегулировании Украины и энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС). А сегодня последовало неизбежное продолжение этой печальной истории: именно на этом энергоблоке именно этой АЭС случилось ЧП. Если бы там рвануло по-настоящему, весь Юго-Восток Украины (историческая Новороссия) превратился бы в радиоактивный Чернобыль, досталось бы ещё и российскому Крыму.«Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключён от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются», — говорится в сообщении «Энергоатома».В украинской компании утверждают, что «радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм». Два других энергоблока Южно-Украинской АЭС, которые «промышленно» работают пока не на американском топливе, функционируют нормально.Южно-Украинская АЭС находится на берегах Южного Буга в Николаевской области. На ней эксплуатируются три энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт. В настоящее время АЭС работает на две трети мощности. Сейчас ядерное топливо Westinghouse используется на шести из 13 реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС. Однако до последнего времени это делалось лишь в режиме «исследовательской эксплуатации».После энергоблока №3 Южно-Украинской АЭС «Энергоатом» планирует допустить Westinghouse и к двум реакторам ВВЭР-440 на Ровенской АЭС, что ставит под удар уже западных соседей Украины: Венгрию, Словакию и Польшу.ЧП предшествовали победные реляции Госатомрегулирования Украины: что оно-де провело анализ и обеспечило контроль на всех этапах процесса — «от разработки концептуального решения по использованию новой модификации ядерного топлива для АЭС Украины до его ввода в промышленную эксплуатацию». При этом ведомство умалчивает, что поставляемая США на Украину продукция создаёт серьёзные технологические риски, которые, по мнению экспертов, стремительно возрастают с переходом к промышленной эксплуатации, и что она дороже российской. Тем не менее с помощью задействования политического ресурса американцы ускоренными темпами вытесняют на Украине Россию с этого рынка.Так, поставленные на Украину американские тепловыделяющие сборки отличаются от российских уровнем обогащения урана-235: 3,48-3,82% против 3,99-4,38%, что непосредственно влияет как на мощность тепловыделения и срок выгорания сборки, так и на себестоимость производства.При этом известной проблемой сборок Westinghouse является их деформация, факты которой и в прошлом не раз фиксировались на украинских АЭС, вообще везде, где их пытались применять на АЭС советского типа. Так было, например, в Чехии, власти которой в 2006 году отказались от сотрудничества с Westinghouse. И эту проблему нельзя решить, так как топливо всегда жёстко привязано к реакторной технологии, неоднократно предупреждали российские атомщики. В то время как украинское начальство усердно аплодировало «диверсификации источников поставок ядерного топлива для АЭС Украины».В настоящее время Украина удовлетворяет свыше 50% своих энергетических потребностей благодаря «мирному» атому. На Украине действуют четыре «всадника Апокалипсиса»: Запорожская, Южно-Украинская, Ровенская, Хмельницкая АЭС. На них имеется в общей сложности 15 энергоблоков типа ВВЭР общей мощностью 13 880 МВт. Когда американцы заставят украинцев заправлять своим ненадёжным топливом все эти обветшавшие АЭС, до вселенской катастрофы будет рукой подать. И вопрос будет стоять не в том, произойдёт ли она, а в том, когда именно, и в какую сторону в этот момент будет дуть ветер. Многочисленные сигналы о том, что это грядёт, раздаются постоянно: сегодняшний — лишь последний в длинном ряду. «Сбои» в работе украинских АЭС стали обыденностью, как и якобы «планово-предупредительные» ремонты.Дежурные утверждения о том, что «угрозы людям нет, радиационный фон остался без изменений, а физическая защита находится в штатном режиме», не вызывают доверия — ни внутри страны, ни за рубежом. Не только честность, но и технологическое состояние экстренных служб Украины также внушает беспокойство: в случае серьёзной аварии её могут попытаться скрывать до последнего.Неудивительно поэтому, что профильный журнал Energy Research & Social Science, издающийся голландской компанией Elsevier, о чём уже предупреждал Царьград, прогнозирует крупную ядерную аварию на одной из украинских АЭС в ближайшие годы с вероятностью в 80%. Наиболее опасны, с точки зрения издания, Ровенская и Южно-Украинская АЭС. То есть, как видим, именно те, где намерены в первую очередь внедрять ущербные американские технологии.Действительно, всё указывает на то, что постоянно происходящие технологические сбои и аварии на АЭС Незалежной приведут к тому, что однажды количество всё-таки перейдёт в качество, и на Украине рванёт. Если вспомнить, какой чудовищный ущерб нанесла Украине, России и Белоруссии произошедшая в 1986 году чернобыльская катастрофа, то становится страшно. Тогда ведь её ликвидировал могучий СССР с его отсутствующими теперь у стран-наследников ресурсами. Она привела к массированному радиоактивному заражению земель, ликвидации сотен городов, деревень и посёлков, облучению свыше 8 миллионов 300 тысяч человек, преждевременной смерти десятков тысяч людей, совокупному финансовому ущербу на сумму в сотни миллиардов долларов. Серьёзно пострадали и западные соседи Украины.Вот какую судьбу — вольно или невольно — готовят Незалежной и её соседям навязывающие Киеву свою смертельно опасную продукцию американские «друзья». Об этом не хочется думать, но ведь это дело, увы, могут и не пустить на самотёк. Для США что Россия, что Украина, что Белоруссия — это в действительности одно и то же. Всё это для Вашингтона — Большая Россия, всяческое ослабление которой является целью американской внешней политики.Поэтому если на Украине случится новый Чернобыль, России придётся бросить на ликвидацию его последствий все свои ресурсы, отвлекая их от других неотложных задач и проигрывая противостояние с США на других фронтах вовсю идущей гибридной войны. А значит, нет ничего невероятного в предположении о том, что США руками Киева организуют России новый Чернобыль.Источник