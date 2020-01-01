Ситуация на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда 06.01.2019
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток уменьшился.
В течение суток через КПВВ последовало 26,3 тысячи человек и 1,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 6305 человек;
«Марьинка» — 5409 человек;
«Новотроицкое» — 5366 человек и 1047 транспортных средств;
«Гнутово» — 1951 человек и 473 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 7275 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 15/50; «Марьинка» — 0/70; «Новотроицкое» — 0/0; «Гнутово» — 0/0.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:36 31
В течение суток через КПВВ последовало 26,3 тысячи человек и 1,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 6305 человек;
«Марьинка» — 5409 человек;
«Новотроицкое» — 5366 человек и 1047 транспортных средств;
«Гнутово» — 1951 человек и 473 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 7275 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 15/50; «Марьинка» — 0/70; «Новотроицкое» — 0/0; «Гнутово» — 0/0.
Государственная пограничная служба Украины Новости Региона - Сегодня, 10:36 31
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