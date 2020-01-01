Член британской королевской семьи подавился пельменями на ВДНХ

«Оказалось, что в парке не работают британские карты. Хорошо, что нашёлся добрый человек, который взял 10 фунтов и принёс мне еды. Я попробовал пельмени — круглые изделия из теста с мясом и русский виски, который показался мне не столь изысканным как бурбон, и более резким на вкус. В итоге у меня застрял в горле пельмень. Дальше я помню уже каких-то людей, которые что-то говорили по-русски. К счастью, я смог самостоятельно подняться и поехать в гостиницу. В общем, Москва оставила приятное впечатление, но пельмени лучше не есть», — написал в своём Instagram член британской королевской семьи.

Двоюродный брат герцога Кембриджского Уильяма — Майкл Донахью рассказал своим подписчикам в Instagram о первом в жизни посещении Москвы. Для того чтобы прочувствовать уникальную атмосферу столицы наиболее точно граф Эссекский решил посетить город на новогодние праздники.По словам англичанина, он был впечатлён столицей. В частности, его поразило большое количество огней и дорогих автомобилей. По рекомендации подписчиков из России турист отправился покататься на коньках на ВДНХ, где с ним произошёл неприятный инцидент.