Донбасс. Оперативная лента военных событий 06.01.2020
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 31.12.2019
09:55 Украинские силовики за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня
Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило пять раз, – сказано в сообщении. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 12 единиц».
В представительстве добавили, что обстрелам со стороны армии Украины подверглись: горловский поселок шахты им. Гагарина, поселок шахты «Трудовская» на окраине Донецка, а также села Коминтерново и Саханка на юге страны.
При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 мм не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.
09:00 Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Саханке и Горловке
Украинские силовики в 21:40 со стороны населенного пункта Широкино обстреляли Саханку: выпущено 2 гранаты из РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В 22:35 был обстрелян горловский поселок шахты имени Гагарина: выпущено 3 гранаты из РПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Огонь велся со стороны Дзержинска (шахта Южная). Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.
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