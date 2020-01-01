В атаку на Донбасс Киев бросает телевизор

Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images via ZUMA Wire/ТАССИдея Киева создать отдельный украинский телеканал, вещающий на неподконтрольную Киеву территорию, вот-вот будет реализована. Для этого в государственном бюджете на 2020 год предусмотрели отдельную статью расходов. Проект курирует лично министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский. Уже назначен руководитель информационного вещания канала (им стала медиаменеджер Елена Трибушная). Анонсирована дата первого выхода в эфир — 15 февраля.Чего-то подобного стоило ожидать после прихода к власти Владимира Зеленского, который еще во время предвыборной кампании говорил о намерениях начать масштабную информационную войну за Донбасс. Чуть позже он загорелся идеей создать украинский аналог «Russia Today» — мощный информационный телеканал, ориентированный на зарубежную аудиторию. Но новоизбранному президенту, вероятно, пояснили, что таким ресурсом Украина уже располагает.Теперь речь идет о телеканале UATV. В 2015 году он пришел на смену государственной телерадиокомпании «УТР», чуть позже под него «подогнали» законодательство и разработали специальную систему квот: 50% контента — на английском языке, 50% - на остальных (предпочтение отдается русскому).За четыре года работы украинское иновещание добилось таких «успехов», что даже глава государства, будучи не последним человеком в отечественном медиабизнесе, ничего о нем, как оказалось, не знает. Поэтому идею создания еще одного информационного рупора на Украине восприняли без энтузиазма. Тем более, создаваться он будет на базе того же UATV.Казалось бы, «зрада»: почему канал для Донбасса «вшивают» в систему иновещания, если «Донбасс — це Украина»? Логично предположить, что таким образом Зе-команда собиралась обойти законодательные нормы, по которым 90% телевизионного контента должно выходить на украинском языке. Но, по словам Елены Трибушной, власть решила пойти по другому пути: в этом месяце парламент должен принять некие поправки к закону, позволяющие «начать вещание на новом канале и на русском, и на украинском языках».В этой связи возникает целый ворох вопросов. Что именно собираются менять парламентарии — закон о государственном иновещании или все-таки закон о языке? Какова будет доля программ на русском? Могут ли другие каналы претендовать на подобный же пересмотр квот?В общем, руководители проекта подходят к делу чисто по-украински: новая телевизионная платформа вот-вот запустится, но необходимые для этого изменения в законодательство еще не внесены. Более того — до сих пор неизвестно и кто будет руководить каналом? Директора назначат по результатам конкурсного отбора. Он и доведет до ума концепцию вещания на «оккупированные» территории. Которая сейчас выглядит довольно банально.«Наша цель — объективно рассказывать обо всем, что происходит здесь, понимая, что почти 6 лет эти люди (жители Донбасса — прим. ред.) потребляли контент российских телеканалов. Мы знаем, что там, в основном, смотрят „Россию-1“, а мы хотим рассказать, как все происходит на самом деле: о позитивных сдвигах, о том, куда мы движемся, о том, что наше будущее — единая страна. Мы хотим развеять их мифы и страхи, связанные с нами, хотим, чтобы они поняли, что их здесь слышат и хотят решать их проблемы, и таким образом мы хотим начать с ними диалог», — вдохновенно рассказывает Елена Трибушная.Примечательно, что на первом этапе канал будет иметь развлекательную направленность: запуск информационного вещания планируется только после того, как эфирную сетку наполнял развлекательные программы, сериалы и кинофильмы украинского производства. Все это «добро» канал будет принимать в дар от отечественных медиагрупп. Нетрудно догадаться, какие именно развлекательные передачи будут доминировать в эфире нового канала: 15 февраля на голубых экранах жителей Донбасса засияет лысина актера студии «Квартал 95» Евгения Кошевого. Если, конечно, кто-то захочет на него смотреть…С информационным блоком дела обстоят еще хуже. Во-первых, сама концепция отдельного телеканала для Донбасса уже несет в себе элементы сегрегации населения по региональному принципу, от которых публично открещивается Зеленский. Если «все мы — украинцы», то почему жителей Донецка и Луганска нужно «кормить» особым информационным продуктом? Почему даже язык общения с ними «должен быть особым»?Во-вторых, в недавнем интервью Трибушная подчеркнула: «Мы хотим рассказывать, что дискриминация русского языка — это миф». Опровергнуть этот миф, по ее мнению, очень просто — украинский канал для Донбасса вещает на русском языке! Дескать, какие вам еще доказательства нужны?Но о том, что для организации вещания на русском языке Киеву пришлось искать особые законодательные лазейки, жителям «оккупированных» территорий никто, конечно, не расскажет. Равно как и о том, что будущие депутатские правки, скорее всего, на общенациональные телеканалы Украины распространяться не будут. Им по-прежнему придется соблюдать жесткие языковые квоты.И в этом контексте идея отдельного украинского телеканала для Донбасса обрастает новыми смыслами. Потому что в его эфире «объективная реальность» наверняка будет отличаться от той реальности, в которой живут зрители «1+1», «Интера» и других общенациональных телеканалов. Разумеется, если Бородянскому и компании хватит ума вырезать из сложившейся у них в головах «картины идеальной Украины» факельные шествия националистов, осквернения советских памятников, ликвидацию русских школ, гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата, «декоммунизацию», регулярные задержания «героев АТО» по подозрению в бандитизме, умышленных убийствах и другие непотребные вещи. Влиятельная политическая тусовка в Киеве, которая тайно желает залить Донбасс кровью и поразить в правах местных жителей, как бы тоже не будет существовать.А надо ли дончанам и луганчанам знать о печальных тенденциях вроде спада в украинском промышленном производстве и увеличении долга населения за услуги ЖКХ? Трибушная, по сути, уже ответила на этот вопрос: «Мы хотим рассказывать о позитивных изменениях, которые происходят в Украине, и мы хотим, чтобы жители оккупированных территорий захотели вернуться и жить в этой стране, а не в той, которую им рисуют российские телеканалы».Впрочем, уже понятно, что украинская пропаганда при Зеленском будет не столь топорной, как при его предшественнике. В команде президента должны понимать, что есть вещи, которые для Донбасса неприемлемы по определению. Навязывать их бессмысленно — лучше создать слегка искаженную картинку дивного нового мира, от которого жители ЛДНР по собственной глупости (или — «по злому умыслу Кремля»?) оказались ограждены.Впрочем, не факт, что кто-то всерьез разрабатывает стратегию вещания на «оккупированную» территорию. Есть ли в этом смысл, если смотреть украинское ТВ в Донбассе все равно почти никто не будет?В команде Зеленского почему-то продолжают твердить, что население неподконтрольных Киеву территорий отрезано от украинского информационного поля. Но главная проблема отнюдь не в этом. В конце концов, никто не запрещает местным жителям смотреть «1+1» или «ICTV» в Интернете. Просто желающих не находится.Сам факт назначения Трибушной говорит о многом. Курировать информационное вещание нового канала будет человек, который называл представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь» обезьянами и агентами Кремля. Именно за эту политическую силу на прошедших парламентских выборах проголосовала подконтрольная Киеву часть Донецкой и Луганской областей. То есть — с выбором менеджмента решили не заморачиваться.Кстати, ни Бородянского, ни других чиновников почему-то не интересует простой вопрос: готова ли Украина к запуску телеканала с технической точки зрения? Трибушная утверждает, что «технически мы можем покрыть 80% этой территории». Но покрыть — это только половина дела. Аналоговое вещание украинских телеканалов тоже покрывало территорию ЛДНР, пока его там не подавили. Причем, если верить украинской разведке, за этими действиями стоят кадровые офицеры Вооруженных сил РФ, а специальное оборудование для подавления сигнала «1+1» и «Нового канала» в 2016 году было приобретено после личного вмешательства Владислава Суркова! Где гарантии, что с UATV помощник российского президента не обойдется точно так же, как с другими украинскими каналами?Судя по последним новостям, вся система украинского телевизионного иновещания постепенно будет переориентирована на работу с Донбассом. Спутниковая ретрансляция UATV с начала этого года прекращена. С 12 января перестанут выходить новостные «прямые» эфиры, англоязычная и арабская редакции вскоре будут закрыты. С точки зрения «распила» бюджетных средств это, несомненно, правильное решение: донбасскую аудиторию даже измерить будет невозможно. Как и оценить эффективность работы телеканала.Зато под благовидным предлогом реинтеграции отколовшихся территорий можно ежегодно тянуть из казны сотни миллионов гривен. Вероятно, в этом и заключается подлинная концепция нового телеканала. А Донбасс — просто под руку подвернулся.Алексей Ильяшевич