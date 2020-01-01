Новая услуга для местных водителей
На неподконтрольных территориях Донбасса придумали новый способ зарабатывать на водителях автомобилей, которые ездят на подконтрольные Украине территории, сообщают СМИ.
Как сообщается, еще раньше владельцев машин заставили вместо украинских номеров получить номера ДНР, которые на контрольно-пропускных пунктах изымают украинские силовики. Поэтому на контрольно-пропускном пункте в Горловке создали камеры хранения для того, чтобы при выезде оставлять там номера ДНР. Но за пользование ими приходится платить.
К тому же необходимость изменения номеров значительно увеличивает и без того немалые очереди на КПВВ. Кроме того — отныне нельзя будет выезжать через один пункт, а возвращаться — через другой. Только через один и тот же контрольно-пропускной пункт.
А в социальных сетях местные жители рассказывают о том, что в самой Горловке останавливают все машины на украинских номерах. Новости Донецка - Сегодня, 11:29 141
Как сообщается, еще раньше владельцев машин заставили вместо украинских номеров получить номера ДНР, которые на контрольно-пропускных пунктах изымают украинские силовики. Поэтому на контрольно-пропускном пункте в Горловке создали камеры хранения для того, чтобы при выезде оставлять там номера ДНР. Но за пользование ими приходится платить.
К тому же необходимость изменения номеров значительно увеличивает и без того немалые очереди на КПВВ. Кроме того — отныне нельзя будет выезжать через один пункт, а возвращаться — через другой. Только через один и тот же контрольно-пропускной пункт.
А в социальных сетях местные жители рассказывают о том, что в самой Горловке останавливают все машины на украинских номерах. Новости Донецка - Сегодня, 11:29 141
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