В Лисичанске появилась новая угроза экологии города
Жители Лисичанска в канун нового года запечатлели «лисичанский вулкан», который может быть опасным для жителей города.
В Лисичанске тлеет террикон. Соответствующее видео появилось в одном из региональных сообществ Facebook, передает Час Пик.
Авто указал, что террикон принадлежит шахте Матросской, которая находится за районом РТИ.
Шахта уже давно не работает, однако террикон — или «лисичанский вулкан», как его окрестили местные жители в Facebook — подает признаки жизни.
Причина по которой он начал тлеть не ясна, как не ясно обошлось ли здесь без вмешательства человека.
Жители, несмотря на вредность подобного тления для экологии региона, отнеслись к ситуации с юмором:
«Жарят шашлык!»,
«Лисичанский вулкан», — шутят местные жители.
Новости Региона - Сегодня, 15:44 54
В Лисичанске тлеет террикон. Соответствующее видео появилось в одном из региональных сообществ Facebook, передает Час Пик.
Авто указал, что террикон принадлежит шахте Матросской, которая находится за районом РТИ.
Шахта уже давно не работает, однако террикон — или «лисичанский вулкан», как его окрестили местные жители в Facebook — подает признаки жизни.
Причина по которой он начал тлеть не ясна, как не ясно обошлось ли здесь без вмешательства человека.
Жители, несмотря на вредность подобного тления для экологии региона, отнеслись к ситуации с юмором:
«Жарят шашлык!»,
«Лисичанский вулкан», — шутят местные жители.
Новости Региона - Сегодня, 15:44 54
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