На Луганщине изменились реквизиты для оплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения
В Луганской области со 2 января изменились реквизиты для оплаты штрафов ПДД и за нарушение общественной безопасности.
Об этом в Фейсбук сообщает патрульная полиция Луганской области, передает Час Пик.
«Если вы получили постановление за нарушение общественного порядка или нарушение правил дорожного движения, можете оплатить штраф в любом банковском учреждении, в течение 15 дней», — говорится в сообщении.
Реквизиты для уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения:
Номер счета (согласно международного номера банковского счета IBAN) — UA098999980313070149000012001,
ЕГРПОУ — 37991110,
Код классификации доходов бюджета — 21081300,
получатель — ГУК в Луг. обл. / Луганская обл./21081300,
банк получателя — Казначейство Украины (эл. адм. налог).
Реквизиты для уплаты штрафов за нарушение общественной безопасности:
Номер счета (согласно международного номера банковского счета IBAN) -UA878999980314090542000012001,
ЕГРПОУ — 37991110,
Код классификации доходов бюджета — 21081100,
получатель — ГУК в Луг. обл. / Луганская обл./21081300,
банк получателя — Казначейство Украины (эл. адм. налог).
Новости Региона - Сегодня, 15:36 57
Об этом в Фейсбук сообщает патрульная полиция Луганской области, передает Час Пик.
«Если вы получили постановление за нарушение общественного порядка или нарушение правил дорожного движения, можете оплатить штраф в любом банковском учреждении, в течение 15 дней», — говорится в сообщении.
Реквизиты для уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения:
Номер счета (согласно международного номера банковского счета IBAN) — UA098999980313070149000012001,
ЕГРПОУ — 37991110,
Код классификации доходов бюджета — 21081300,
получатель — ГУК в Луг. обл. / Луганская обл./21081300,
банк получателя — Казначейство Украины (эл. адм. налог).
Реквизиты для уплаты штрафов за нарушение общественной безопасности:
Номер счета (согласно международного номера банковского счета IBAN) -UA878999980314090542000012001,
ЕГРПОУ — 37991110,
Код классификации доходов бюджета — 21081100,
получатель — ГУК в Луг. обл. / Луганская обл./21081300,
банк получателя — Казначейство Украины (эл. адм. налог).
Новости Региона - Сегодня, 15:36 57
Метки: {keywords}