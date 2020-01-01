На Луганщине изменились реквизиты для оплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения



Об этом в Фейсбук сообщает патрульная полиция Луганской области, передает Час Пик.

«Если вы получили постановление за нарушение общественного порядка или нарушение правил дорожного движения, можете оплатить штраф в любом банковском учреждении, в течение 15 дней», — говорится в сообщении.

Реквизиты для уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения:

Номер счета (согласно международного номера банковского счета IBAN) — UA098999980313070149000012001,

ЕГРПОУ — 37991110,

Код классификации доходов бюджета — 21081300,

получатель — ГУК в Луг. обл. / Луганская обл./21081300,

банк получателя — Казначейство Украины (эл. адм. налог).

Реквизиты для уплаты штрафов за нарушение общественной безопасности:

Номер счета (согласно международного номера банковского счета IBAN) -UA878999980314090542000012001,

ЕГРПОУ — 37991110,

Код классификации доходов бюджета — 21081100,

получатель — ГУК в Луг. обл. / Луганская обл./21081300,

банк получателя — Казначейство Украины (эл. адм. налог).

Новости Региона - Сегодня, 15:36 57 В Луганской области со 2 января изменились реквизиты для оплаты штрафов ПДД и за нарушение общественной безопасности.Об этом в Фейсбук сообщает патрульная полиция Луганской области, передает Час Пик.«Если вы получили постановление за нарушение общественного порядка или нарушение правил дорожного движения, можете оплатить штраф в любом банковском учреждении, в течение 15 дней», — говорится в сообщении.Номер счета (согласно международного номера банковского счета IBAN) — UA098999980313070149000012001,ЕГРПОУ — 37991110,Код классификации доходов бюджета — 21081300,получатель — ГУК в Луг. обл. / Луганская обл./21081300,банк получателя — Казначейство Украины (эл. адм. налог).Номер счета (согласно международного номера банковского счета IBAN) -UA878999980314090542000012001,ЕГРПОУ — 37991110,Код классификации доходов бюджета — 21081100,получатель — ГУК в Луг. обл. / Луганская обл./21081300,банк получателя — Казначейство Украины (эл. адм. налог).Новости Региона - Сегодня, 15:36 57

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