В Луганске известный супермаркет продает «паленую» водку?
В Луганске несколько жителей написали о некачественном алкоголе, который приобрели за высокую цену в известной сети супермаркетов.
Так луганчанин в группе «Новости Луганска» поделился обидой из-за испорченных праздников:
«Вчера писал по поводу купленной в «Спаре» «Финляндии» за 1000р. Подозрения о том, что данный товар является палёнкой, сожалению подтвердились. Все кто её выпил (по 250 гр. на человека), жалуются на плохое самочувствие. Мне известно, что знакомый покупал там «Финскую» и отравился, на утро скорая откачивала. Есть ли среди подписчиков и другие пострадавшие от покупок алкоголя в «Спаре»? Пишите! Пусть читают контролирующие и правоохранительные органы, надеемся, что они прочитав, начнут принимать немедленные меры по проверке качества!»
Его поддержал другой пострадавший , по имени Владимир (стилистика и орфография автора):
«На дворе праздничные дни и хотелось просто себя обезапасить и купить водку дороже для того чтобы уменьшить риск отравления так как недавно был инсидент с водкой миндилеев. После нее мой друг попал в больницу. Вот и решили купить дороже. Нет тут пантов. А было простое жилание отметить праздники по человечески без больницы! Было 4 человека. Нажираться никто не собирался. Выпили по 250гр. И все!!! Что с вами народ. Автор хочет помочь людям и обезапасить людей от больницы которые как и мы просто хотели скрасить празднечный вечер».
На фото автора поста — виновница «торжества»
Удобный город - Сегодня, 15:09 129
Так луганчанин в группе «Новости Луганска» поделился обидой из-за испорченных праздников:
«Вчера писал по поводу купленной в «Спаре» «Финляндии» за 1000р. Подозрения о том, что данный товар является палёнкой, сожалению подтвердились. Все кто её выпил (по 250 гр. на человека), жалуются на плохое самочувствие. Мне известно, что знакомый покупал там «Финскую» и отравился, на утро скорая откачивала. Есть ли среди подписчиков и другие пострадавшие от покупок алкоголя в «Спаре»? Пишите! Пусть читают контролирующие и правоохранительные органы, надеемся, что они прочитав, начнут принимать немедленные меры по проверке качества!»
Его поддержал другой пострадавший , по имени Владимир (стилистика и орфография автора):
«На дворе праздничные дни и хотелось просто себя обезапасить и купить водку дороже для того чтобы уменьшить риск отравления так как недавно был инсидент с водкой миндилеев. После нее мой друг попал в больницу. Вот и решили купить дороже. Нет тут пантов. А было простое жилание отметить праздники по человечески без больницы! Было 4 человека. Нажираться никто не собирался. Выпили по 250гр. И все!!! Что с вами народ. Автор хочет помочь людям и обезапасить людей от больницы которые как и мы просто хотели скрасить празднечный вечер».
На фото автора поста — виновница «торжества»
Удобный город - Сегодня, 15:09 129
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