Абсурдные новости. 5 января 2020 года

Добрый день, мои дорогие читатели! Спешу рассказать вам о самых неоднозначных событиях дня минувшего. Коротко о самом противоречивом и злободневном. Начнем?Первое место. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. "Пусть это послужит предупреждением, что если Иран нанесет удар по американцам или американскому имуществу, мы нацелены на 52 позиции в Иране (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), некоторые высокого уровня и значимые для Ирана и иранской культуры, и эти цели, как и сам Иран, подвергнутся быстрому и сильному удару. США более не хочет каких-либо угроз", - написал Трамп в Twitter. Глазам своим не верю! Глава государства, взявшего курс на внесудебную ликвидацию высшего военного руководства независимой страны, угрожает Ирану уничтожением отнюдь не военных объектов, а объектов «значимых для культуры»! Это ли не терроризм? Это ли не военные преступления? Я, конечно, понимаю, что Трампу сейчас крайне важно набрать «балы» для предстоящих выборов, убедив американский электорат в том, что он человек, который способен на поступки, но все происходящее вокруг Ирана лично мне напоминает некое сумасшествие. Надеюсь, что к Трампу уже выехали санитары…Второе место. Форвард молодежной сборной Швеции Альбин Эрикссон раскритиковал поведение российских игроков во время полуфинального матча чемпионата мира по хоккею 2020 года в Чехии. Встреча состоялась в субботу, 4 января, и закончилась со счетом 5:4 в пользу россиян. Игроку не понравилось поведение российского нападающего Александра Хованова, который, проезжая мимо скамейки соперника, поцеловал герб на свитере. «Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна России. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально», — цитирует Эрикссона Aftonbladet. А что ненормального в том, что спортсмен поцеловал герб своей страны? В чем заключается вызов? Что не так в поведении российского хоккеиста? Может быть, чтобы не травмировать психику нежных шведов нам в дальнейшем нужно и от исполнения гимна России отказаться? А то, того гляди, опять обидятся.Третье место. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Интересно, а действия США, направленные на нейтрализацию высшего военного руководства Ирана соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий? Вот взяли бы все вышеназванные политики, гаранты мира на Земле, вызвали бы на разговор Трампа и предостерегли бы его от внесудебных казней иностранных граждан. Это бы было можно считать поступком. А так, очередная банальная попытка уговорить Иран терпеть и крепиться. Какой толк от всех этих соглашений, если при таком количестве подписантов выполнять их условия должен только один Иран?Лидер ЛДПР Владимир Жириновский накануне раздал народу тысячерублевые купюры на Красной площади. Видео с акцией благотворительности опубликовали в Сети. Раздачу банкнот Жириновский сопровождал словами, которые многим пользователям показались унизительными: «Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы…» Пиар-перформанс лидера ЛДПР вызвал оживленное обсуждение в интернете. Одни комментаторы ругают политика за то, что назвал россиян «крепостными», другие, наоборот, хвалят. А чего ругать? За что хвалить? Ну холопы и холопы. Человек просто сказал то, о чем думает. Да, он и ему подобные считают нас холопами, хоть иногда и называют гражданами или электоратом. И наша холопская суть проявляется в дни выборов, когда мы идем на избирательные участки и голосуем за опостылевших нам политиков, оправдывая свою холопскую сущность всевозможными клише типа «Эти уже наворовались, может работать начнут», «Мой голос все равно ничего не решит, всех уже и так выбрали», «Лучше уж плохая стабильность, чем радикальные перемены». И так далее, и тому подобное… Ну вот скажите мне, правильно ли это, что человек, совершающий такие поступки как Жириновский, уже более двадцати лет находится у власти в нашей стране? Нет? Тогда почему вы так упорно голосуете за него и ему подобных? Нет альтернативы? Да чушь все это! Просто посмотрите вокруг себя и начните осознавать, что настало время взять на себя ответственность за свою страну, страну ваших детей и внуков, и начните подходить к любым выборам как к осмысленному, продуманному деянию. До новых, волнующих встреч!Алексей Зотье