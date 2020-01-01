Депутаты Молодежного парламента поздравили с Рождеством юных жителей Стаханова (ФОТО)

Депутаты Молодежного парламента (МП) при Народном Совете ЛНР поздравили с рождественскими праздниками воспитанников центра детско-юношеского творчества Стаханова. Об этом сообщили в пресс-службе молодежного консультативно-совещательного органа."6 января молодые парламентарии посетили рождественский утренник, организованный воспитанниками центра детско-юношеского творчества стахановского городского Дворца культуры имени Максима Горького, где в различных образовательных секциях занимаются более 800 детей", – говорится в сообщении."Дорогие ребята, поздравляю вас с наступающим Рождеством Христовым! Желаю, чтобы все ваши заветные желания сбывались, в домах было тепло и уютно. Будьте здоровыми, сильными, смелыми и веселыми!" – поздравил детей депутат МП Виктор Михайленко.Творческие коллективы ДК имени Горького представили для юных стахановчан рождественскую программу с конкурсами, танцами и викторинами."Самое прекрасное, что есть на свете – наши дети. Рождество – волшебный праздник, и мы верим, что все желания, которые мы загадываем в этот праздник, обязательно сбудутся", – отметила первый заместитель председателя Молодежного парламента Дарья Ганева, пожелав каждой семье мира, добра и счастья."Приятно видеть улыбки малышей и взрослых. С Рождеством! Я желаю всем мира и добра", – присоединилась к поздравлениям депутат МП Елена Курипченко.Представители Молодежного парламента вручили подарки наиболее активным детям, а также передали юным стахановчанам современную трехэлементную грифельно-магнитную доску, при работе с которой можно одновременно пользоваться магнитами, мелом и маркерами."Незаменимым помощником для организации образовательной деятельности является магнитная доска – оборудование, имеющее широкий спектр использования. Она помогает педагогу объединить в своей работе все методы обучения: наглядные, игровые, практические и словесные, что улучшает восприятие детьми получаемой информации", – отметил председатель Молодежного парламента Вадим Исаев."Добрые дела не остаются незамеченными – они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи. Оказывая ее, вы дарите детям радость и вселяете надежду на лучшее будущее. Примите искреннюю признательность за неравнодушное отношение к проблемам нашего учреждения. Ваша помощь – это неоценимый вклад и поддержка творческого развития наших детей", – поблагодарила молодых парламентариев директор ДК имени Горького Анна Пронь-Нестеренко.Напомним, ранее депутаты Молодежного парламента при Народном Совете ЛНР поздравили с новогодними и рождественскими праздниками учащихся общеобразовательной школы в поселке Червоный Прапор и Комиссаровской среднеобразовательной школы в Перевальском районе.06 января — Луганск