Поздравление митрополита Луганского и Алчевского Митрофана с Рождеством

"Небо и земля днесь совокупишася, рождшуся Христу: днесь Бог на землю прииде, и человек на небеса взыде…"(стихира на литии в праздник Рождества Христова)Дорогие и возлюбленные во Христе отцы, монахи и монахини, молодежь, братья и сестры!ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!Проходят столетия, поколение сменяет поколение, но каждый год Святая Церковь неизменно возвещает человечеству благую весть о пришествии в мир воплотившегося Спасителя – Сына Божия. Ныне свершается предвечное Божие изволение о человеке, "еже от века утаенное и ангелом несведомое таинство", взошло "Солнце правды" (Мал. 4:2), "Слово стало плотию" (Ин. 1:14) и ангельские силы торжественно воспели "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!" (Лк. 2:14). С благоговением и душевным трепетом мы приобщаемся великой благочестия тайне (1 Тим. 3:16), созерцая "Небо — вертеп, престол Херувимский — Деву, ясли — вместилище, в них же возлеже невместимый Христос Бог". Явлением в мир Сына Божия вечная жизнь вошла во вселенную "и от полноты Его все мы прияли и благодать на благодать" (Ин. 1:16); через рождение от Преблагословенной Девы Марии Христа Жизнодавца люди обрели великий дар "называться и быть детьми Божиими" (1 Ин. 3:1), и отныне мы, как пишет апостол Павел, "уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу" (Еф. 2:19). Истинная, окончательная цель пришествия в мир Спасителя заключается в даровании каждому уверовавшему в Него возможности полного единения с Богом. "Сын Всевышнего стал Сыном Человеческим для того, чтобы человек сделался сыном Божиим", — учит о сути Боговоплощения священномученик Ириней Лионский.Рождество Христово — не просто радостный семейный, домашний праздник. Этот священный и великий день — утверждение нашей веры в воплощение Бога Слова, торжество нашей Церкви, прославляющей Своего Божественного Основателя, свидетельство нашей надежды — ибо Бог, однажды сошедший на землю в Вифлееме, более не отлучается от нас, пребывая с верными "во все дни до скончания века" (Мф. 28:19).Склонимся же в благоговении к скромным яслям, где лежит тихий и кроткий Младенец. Склонимся со страхом Божиим и трепетом, ибо здесь начинается земной крестный путь Господа Иисуса, здесь полагается начало нашего спасения. Склонимся и, прославляя Родившегося Сына Превечного Отца, насладимся тем неизреченным и превосходящим всякое разумение миром, который наполняет наши души."Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!" — вновь и вновь радостно вторим мы ангельскому хору. Любовь Божия, явленная в Рождении Спасителя, приносит людям истинный мир — чувство сердечного покоя и внутренней тишины, состояние примирения с Господом, с совестью, с ближними. Этот мир не поколебать житейским неурядицам, социальным потрясениям, политическим нестроениям и даже вооруженным конфликтам, ибо в мире Христовом сокровенно живет такая духовная сила, которая истребляет всякую земную скорбь и напасть (свт. Игнатий (Брянчанинов).Только в мирном устроении духа мы можем совершать достойное служение Творцу, Который Сам есть Бог мира (Флп. 4:9). Вот поэтому враг рода человеческого ищет все новые и новые способы лишить нас Божественного мира, ополчаясь на Святую Церковь, производя разделения и расколы. Наш священный долг хранить согласие между собой, усердно молиться о единстве Святого Православия, делом и словом являть пример братолюбия, взаимного уважения и поддержки, быть верными чадами Матери нашей — Святой, Соборной и Апостольской Церкви.Прошедший год был нелегким для нашей Церкви. Печальной страницей ее истории стал вынужденный разрыв евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом, который признал раскольнические структуры – созданную политиками "ПЦУ". Из-за неканонических действий Константинопольской "Матери-Церкви" религиозное напряжение внутри Украины только усиливается, а захваты храмов канонической Церкви только увеличиваются. История повторяется, и подобно тому, как при рождении Господа зло всячески силилось воспрепятствовать спасению человечества, так и сегодня все те же силы стремятся разодрать ризу Христовой Церкви. Прославляя сегодня Сына Божия как нашего Спасителя, мы искренне верим, что никакие человеческие усилия не смогут поколебать единства Православия. И непреложными остаются слова Христа Спасителя: "Созижду Церковь Мою и врата ада не одолеют Ее" (Мф. 16:18).Несмотря на переживаемые нами трудности, Господь посылает нам и радости. Ушедший год был для нас юбилейным. Мы отметили 75-летие образования нашей Луганской епархии. Мы благодарим Господа за Его милости и щедроты, которые Он посылал нам на протяжении этих лет. Верим, что и впредь он не оставит нас, даст нам силы, мужество и терпение перенести непростые испытания, которые выпали на нашу долю. Нам же необходимо укреплять нашу веру в Спасителя молитвой и трудом.Дорогие отцы, братья и сестры! Празднуя сегодня Христово Рождество, постараемся, чтобы оно не прошло бесследно для нашей души. Желаю всем нам от Родившегося Спасителя мирного неба над головой, крепкого здоровья и благословенных успехов в добрых делах и начинаниях. Взирая на пример Господа, на Его бесконечную любовь к нам, в светлые рождественские дни будем внимательными к нуждам наших ближних. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, "нашим воздаянием Богу не может быть ничего другого, кроме спасения нашего… и попечения о наших братьях". Пусть благодать родившегося Спасителя прикоснется к нам не только в эту замечательную Рождественскую ночь, но и пребудет с нами во все дни жизни нашей. С праздником Рождества Христова!Митрофан,митрополит Луганский и Алчевский06 января — Луганск