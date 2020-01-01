Прогноз погоды в Луганске на 7 января
В Луганске завтра, 7 января ночью — снег, днем без существенных осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью 0 -5ºС, днем -2 +3ºС. Ветер северо-восточный — 3-8 м/сек.
Местами туман.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +9,2 ºС в 1982 году
минимальная
-22,8 ºС в 1979 году.
Народный календарь: 7 января отмечается Рождество — один из главных христианских праздников. С прежних времен это день примирения, доброты, миролюбия, прославления Христа. Наши предки приметили, если в этот день тепло — весна будет холодная. Если же в день Рождества холодно и вьюга, будет холодно и летом. Густой иней и снег в этот день предвещали летом изобилие хлеба и малины. Несмотря на торжество этого праздника, светлый, ясный день указывал на неурожай. А много звезд на небе — на урожай грибов, ягод и гороха. Погода в Луганске - Сегодня, 18:00 291
Температура воздуха: ночью 0 -5ºС, днем -2 +3ºС. Ветер северо-восточный — 3-8 м/сек.
Местами туман.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +9,2 ºС в 1982 году
минимальная
-22,8 ºС в 1979 году.
Народный календарь: 7 января отмечается Рождество — один из главных христианских праздников. С прежних времен это день примирения, доброты, миролюбия, прославления Христа. Наши предки приметили, если в этот день тепло — весна будет холодная. Если же в день Рождества холодно и вьюга, будет холодно и летом. Густой иней и снег в этот день предвещали летом изобилие хлеба и малины. Несмотря на торжество этого праздника, светлый, ясный день указывал на неурожай. А много звезд на небе — на урожай грибов, ягод и гороха. Погода в Луганске - Сегодня, 18:00 291
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