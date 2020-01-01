Житель ЛНР подорвался на украинском снаряде вблизи села Пионерское – Народная милиция

Мирный житель Республики подорвался на украинском снаряде в районе села Пионерское, входящем в состав Луганска. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Иван Филипоненко.

Он отметил, что "в очередной раз мирные жители Республики продолжают страдать от агрессии украинских силовиков".

"Так, 6 января в районе населенного пункта Пионерское возле реки Северский Донец на неразорвавшемся снаряде украинских боевиков подорвался местный житель 1956 года рождения. В результате происшествия мужчине оторвало ногу", - проинформировал Филипоненко.

Он уточнил, что "пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где ему оказывается необходимая помощь".

"В этой связи призываем граждан Республики проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать в дежурную службу МЧС", - сказал представитель оборонного ведомства Республики.

06 января — Луганск