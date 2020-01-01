Синоптики прогнозируют 7 января в ЛНР от 5 градусов мороза до 2 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 7 января будет колебаться от 5 градусов ниже нуля ночью до 2 градусов тепла днем, местами пройдет мокрый снег. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 6 января до 21.00 7 января на территории Луганской Народной Республики будет облачно, снег, мокрый снег; ночью и утром местами туман, гололедные отложения; днем местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов мороза, днем минус 3 – плюс 2 градуса", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что температура воздуха ночью в Луганске, Краснодоне, Алчевске составит минус 1-3 градуса, днем - минус 1 – плюс 1 градус.

Температура воздуха в Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается от минус 2-4 градусов ночью до нуля градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют ночью от нуля – 2 градусов мороза и до минус 1 – 1 градуса тепла днем.

По предварительному прогнозу, 8 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов мороза, днем от нуля до минус 5 градусов.

06 января — Луганск