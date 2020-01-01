Театры Луганска приглашают на спектакли в январе
Луганский академический украинский музыкально-драматический театр на Оборонной и Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева приглашают жителей и гостей города посетить спектакли, которые пройдут в учреждениях культуры в январе.
Луганский академический украинский музыкально-драматический театр
(улица Оборонная, 11. Справки по телефонам: (0642) 92-11-81, 92-11-83. Касса работает с 10.00. до 17.00. Выходной день — понедельник.)
7 января в 10.00 и 12.00 — интермедия возле елочки и новогодняя детская музыкальная сказка «Новый год идет» (русский язык);
11, 12 января в 15.00 — премьера трагикомедии «Последняя любовь Деда Мороза» (русский язык);
18 января в 15.00 — оперетта «Марица» (украинский язык);
19 января в 15.00 — премьера народного бурлеска «Веселая ярмарка» (украинский язык);
25 января в 15.00 — премьера трагикомедии «Последняя любовь Деда Мороза» (русский язык);
26 января в 15.00 — премьера народного бурлеска «Веселая ярмарка» (украинский язык).
Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева
(улица Коцюбинского, 9а. Кассы работают без выходных с 10.00 до 17.45 с понедельника по пятницу, с 9.30 до 16.30 в субботу и воскресенье, перерыв — с 13.00 до 13.30. Телефон: (0642) 50-11-43).
8 января в 10.30 — сказка «Щелкунчик»;
9 января в 10.30 — сказка «Щелкунчик»;
10 января в 17.00 — комедия «Постель брать будем?»;
11 января в 16.00 — драматические сцены «Отцы и дети»;
12 января в 11.00 — сказка «Лапоть, Соломинка и Пузырь»;
12 января в 16.00 — комедия «Боинг-Боинг»;
17 января в 17.00 — комедия-фарс «Осторожно, пирожок!»;
18 января в 16.00 — водевиль «Невесты на выбор»;
19 января в 11.00 — сказка-притча «Марко — богатый купец»;
19 января в 16.00 — душевные откровения «Светлые души»;
24 января в 17.00 — комедия-блеф «Игроки»;
25 января в 16.00 — комедия-блеф «Игроки»;
26 января в 11.00 — сказка «Царевна-лягушка»;
26 января в 16.00 — драма «Мой бедный Марат»;
31 января в 17.00 — фантазии о любви «Фантазии Фарятьева»;
Пресс-служба Администрации города Луганска
Культура - Сегодня, 20:39 35
Луганский академический украинский музыкально-драматический театр
(улица Оборонная, 11. Справки по телефонам: (0642) 92-11-81, 92-11-83. Касса работает с 10.00. до 17.00. Выходной день — понедельник.)
7 января в 10.00 и 12.00 — интермедия возле елочки и новогодняя детская музыкальная сказка «Новый год идет» (русский язык);
11, 12 января в 15.00 — премьера трагикомедии «Последняя любовь Деда Мороза» (русский язык);
18 января в 15.00 — оперетта «Марица» (украинский язык);
19 января в 15.00 — премьера народного бурлеска «Веселая ярмарка» (украинский язык);
25 января в 15.00 — премьера трагикомедии «Последняя любовь Деда Мороза» (русский язык);
26 января в 15.00 — премьера народного бурлеска «Веселая ярмарка» (украинский язык).
Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева
(улица Коцюбинского, 9а. Кассы работают без выходных с 10.00 до 17.45 с понедельника по пятницу, с 9.30 до 16.30 в субботу и воскресенье, перерыв — с 13.00 до 13.30. Телефон: (0642) 50-11-43).
8 января в 10.30 — сказка «Щелкунчик»;
9 января в 10.30 — сказка «Щелкунчик»;
10 января в 17.00 — комедия «Постель брать будем?»;
11 января в 16.00 — драматические сцены «Отцы и дети»;
12 января в 11.00 — сказка «Лапоть, Соломинка и Пузырь»;
12 января в 16.00 — комедия «Боинг-Боинг»;
17 января в 17.00 — комедия-фарс «Осторожно, пирожок!»;
18 января в 16.00 — водевиль «Невесты на выбор»;
19 января в 11.00 — сказка-притча «Марко — богатый купец»;
19 января в 16.00 — душевные откровения «Светлые души»;
24 января в 17.00 — комедия-блеф «Игроки»;
25 января в 16.00 — комедия-блеф «Игроки»;
26 января в 11.00 — сказка «Царевна-лягушка»;
26 января в 16.00 — драма «Мой бедный Марат»;
31 января в 17.00 — фантазии о любви «Фантазии Фарятьева»;
Пресс-служба Администрации города Луганска
Культура - Сегодня, 20:39 35
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