Поздравление Федерации профсоюзов ЛНР с Рождеством Христовым

Дорогие друзья!

Поздравляю вас со светлым праздником Рождества Христова!

Этот праздник славит рождение жизни, объединяет нас вокруг высших духовно-нравственных ценностей – любви, радости, веры и мира. Он объединяет людей разных стран и поколений, дарит радость общения с самыми близкими и дорогими людьми. А еще Рождество – это всегда предвкушение перемен, ожидание новых счастливых событий. Пусть все ваши желания непременно сбудутся, все планы воплотятся в жизнь.

От всего сердца благодарю вас, уважаемые земляки, за добрые дела! Уверен, щедрость и доброта всегда возвращаются сторицей. А наша общая созидательная энергия, трудолюбие, патриотизм и впредь будут способствовать процветанию нашей Республики.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии в служении на радость людям, во благо нашей Республики!

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР

Олег Акимов

07 января — Луганск