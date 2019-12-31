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Сатановский назвал главное препятствие для ядерного удара России по США

root Сегодня, 09:4525Новости
Сатановский назвал главное препятствие для ядерного удара России по США
Политолог Евгений Сатановский высказался об уверенности США в неспособности РФ применить против них какое-либо серьезное оружие.
Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"
По словам Сатановского, США не верят в способность "кого-либо из Москвы" применить против них любое оружие, в том числе стратегическое. Американцы убеждены, что Россия не станет наносить удар по их территории "даже по необитаемому острову", и это придает им уверенность и ощущение "исключительности" в диалоге с РФ.
Причиной подобного расклада эксперт считает широкие связи россиян (в том числе представителей политических и бизнес-элит) с США, их гражданами и организациями. В противоположность этому, американское руководство никак не связано с Россией и вряд ли дорожит ею.
"Они (США) искренне считают, что мы их и пальцем не тронем. И мы не тронем. Даже если забыть о гуманитарном аспекте, там миллионы людей, с которыми знакомы наши, в том числе значительная часть начальства. У всех есть родственники и друзья в Америке", - отмечает Сатановский.

Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"
Аналогичная ситуация наблюдается у России с государствами постсоветского пространства (Казахстаном, Белоруссией и другими партнерами по СНГ и прочим региональным организациям). С РФ их элиты связаны не так тесно и плотно, как с Западом, в частности, в США, что дает американцам мощные рычаги непосредственного влияния на политику ближайших соседей России.
"У нас абсолютно неравновесная ситуация. Да не боятся они ничего по нашему поводу! И совершенно не считают нужным состоять в каких-то договорах об ограничении себя чем-нибудь. Как на них влиять в этой ситуации? Никак", - заявил Сатановский в эфире "Вести FM".

Из слов эксперта следует, что для обеспечения собственной безопасности Россия должна диверсифицировать международные связи и не делать ставку на одну страну или регион. Ранее китайские аналитики зафиксировали продажу Россией ценных бумаг американского казначейства при параллельной закупке золота. Это говорит о стремлении РФ к отказу от доллара, формированию финансовой "подушки безопасности" и переходу на расчет в нацвалютах.
Григорий Егоро

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