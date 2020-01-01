Украинская военная тайна: кто кого перебрешет?

Украина, как известно, который год ведет войну с Россией. Войну не простую, а гибридную, ультрасовременную и поэтому загадочно-непредсказуемую. Например, в ходе одного из декабрьских сражений украинским войскам удалось (по предварительным сводкам) взять в плен на следующие пять лет 220 миллиардов кубов российского газа, которые необходимо будет интернировать в страны ЕС. При этом руководство страны-агрессора достаточно позитивно оценило итоги «битвы при “Газпроме”», обозначив предварительную готовность потерпеть лет через пять очередное, пусть и менее масштабное, поражение.И пусть теперь станет стыдно тем, кто ставил под сомнение стратегический гений Коболева и Витренко! Дальновидные генералы украинской энергетики как никто понимали, что победа прежде всего куется в тылу. И как могли укрепляли вашингтонские семейные тылы, пока другие их побратимы строили «крыивки» в Лондоне, рыли «схроны» в Швейцарии, расширяли итальянские и израильские «укрепрайоны». Конечно же, оккупанты могут настигнуть и там. Но ветеранам антироссийской кампании не страшно будет вступить в сражение с «ордынцами» в ресторанах на Монмартре или альпийских курортах. Земля будет гореть под ногами врага везде, где найдет теплый боевой приют в пятизвездочной землянке непокоренная пятая точка украинского патриота!Тем не менее на территории воюющей Украины действительно регулярно гибнут люди, и в основной своей массе — местные граждане. Большинство, естественно, в ходе тлеющего конфликта на Донбассе. При этом киевские пропагандисты всех мастей объясняют, что бессмысленные перестрелки в рамках АТО/ООС осуществляются в контексте общего противостояния с восточным агрессором. Непримиримого и ведущегося по всем направлениям! Но поскольку с чего все началось никто уже толком и не вспомнит, ложь большая и маленькая воспроизводится с завидным упорством. И более того, всегда находит миллионы благодарных слушателей, впитавших за последние годы все идеологические завихрения в недра собственного сознания.И упрекнуть конкретно ведь некого! Является ли пропаганда оригинальным украинским изобретением? Стыдно даже подумать, чтобы трипольские (именно такие, а не «трирусские», как кому-то бы очень хотелось!) прародители мировой цивилизации могли опуститься до такого примитива! Даже любому заштатному поклоннику партии «Голос» известно, что пропаганду выдумали коммунисты-москали для того, чтобы варварски разорвать кровные узы, тысячелетиями объединявшие великий украинский народ с американскими братьями. Но голос правды из-за океана заглушил-таки жуткий и антигуманный вой сибирского медведя! И теперь объединенные силы «хохло-янки» вершат справедливое возмездие, воюя с «мордорскими наследниками кровавой гебни» их же оружием: брехней и глупыми выдумками для недалекой публики!Кто же представляет Украину на передовой в этом информационном бою? Да любой, кто способен связать хоть пару слов, не сломав при этом язык и не потеряв сознание от перенапряжения мозговых бицепсов. С развитием современных технологий ряды информационных воинов могут пополнить поголовно все государственные служащие и простые активисты с улицы, умеющие ловко «копипастить» и рассылать всем подряд полезные в деле защиты родины «месседжи». Над содержанием информационных снарядов, в свою очередь, работают целое профильное министерство и сотни прочих платных и добровольных идиотов, заточенных на генерацию случайных смыслов в заданном идеологическими рамками поле.Возглавляет победную кампанию, как и полагается, Верховный главнокомандующий. Еще в Париже Зеленский громогласно пригласил на Украину всех российских медиа-врагов с самим Соловьевым во главе. И это при том, что большинству приглашенных журналистов въезд на украинскую территорию был давно и надежно заказан. Отказать самому президенту не могли, и некоторые рискнули посетить Киев. Ветер перемен, «зеленская» оттепель? Не тут-то было. Украинские силовики поспешили оправдаться: «Журналистами они не представлялись, тем более “Звезды”. Сказали, что к родственникам с частным визитом». При этом в СБУ сразу же заявили, что личности журналистов установлены и «второй раз в Украину они не попадут».К чему бы эта показушная гостеприимность? Но она имеет вполне логичное объяснение. Ведь многие сегодня почему-то забывают о том, что в мечтах «свидомых и гидных» украинцев их страна призвана стать очередной витриной неких универсальных реформ, которые открывают путь к светлому будущему всем постсоветским странам. Кто же тормозит преобразования? Почему денег в бюджете становится все меньше, а людей из страны убегает все больше? На этот каверзный, явно инсценированный москальскими прихвостнями вопрос должны дать ответ масштабные пропагандистские акции, мощные залпы профессиональных информационных батарей! Поэтому мы открыты для всех независимых наблюдателей, готовых освещать украинскую ситуацию по стандартам Би-Би-Си или, на худой конец, пресс-релизам Госдепа!Просто в Париже Зеленскому пришлось корчить радостную мину при слабенькой игре и всеми силами пытаться поддерживать имидж «тайного поклонника мира и взаимопонимания» с Москвой. О том, что на этом поприще у криворожского самородка полностью связаны руки, уже открыто заговорили в Кремле устами самого министра иностранных дел Сергея Лаврова. Робкая, застенчивая риторика Зеленского в адрес партии войны, засилье в его окружении прозападных марионеток и прочей «либерды» это мнение лишь подтверждают. И пока «главком» информационных баталий старается угодить всем и изобразить из себя «патриота доброй воли», на передовой информационной войны жертвуют языками его верные воины.Вот, например, свою лепту в дело вносит с трибуны Верховной рады заместитель главы МИД Василий Боднар. «Мы однозначно осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины. Мы однозначно это осуждаем, и это заявление будет сегодня. Ни один нарратив Путина, никакие выдумки Путина не будут действенны для нас», вЂ• сказал Боднар. Он также предложил обратиться к истории, чтобы выяснить, «кто кому принадлежал». «Когда-то, в свое время, Москва была подчинена Киеву. Так что давайте говорить о корнях, а не о последствиях», вЂ• подытожил украинский дипломат.И коню понятно, что историческая правда находится на стороне сил добра и света. Но вот ведь в чем вопрос: начнет ли после этих откровений Путин, подобно древней Москве, подчиняться Боднару? А если каждый укропатриот начнет требовать с российских визави дань? А вдруг один из московских олигархов возьмет и сожжет Киев? А Джемилев пойдет походом на Львов, требуя ясыр от Садового? И как же теперь отличать корни от последствий? Очевидно, что для этого надо создать специальную комиссию. Желательно на базе уже успевшего стать знаменитым в Польше и окрестностях Украинского института национальной памяти (в простонародье УИНП) вЂ• этой цитадели построения нового свободного от всего русского мира.Осознают ли важность задачи сотрудники института после безвременного ухода с должности пана Вятровича? А як же! Одним из ключевых приоритетов их работы на ближайшие пять лет останется противодействие российской агрессии в Украине. «Это касается борьбы с дезинформацией, с мифами, которые нам пытаются щедро сюда поставлять наши противники. Мы усилим, в том числе, содействие изданию таких материалов, как, например, очень известная книга Сергея Громенко “250 лет фальши: российские мифы истории Крыма”. Мы видим последние заявления президента РФ о каких-то мнимых “исконных землях”, которые существуют в сознании политического руководства России. Для борьбы с такими заявлениями должны быть усилены качество исторической науки, соответственно, активизированы усилия по развитию критического мышления, и публикация и распространение достоверных данных, исторически верифицированных материалов, которые будут развенчивать подобные вещи», вЂ• говорит новый руководитель УИНП Антон Дробович.Если кто не знает, то упомянутый Дробовичем уроженец Симферополя Сергей Громенко всю послереволюционную пятилетку своими мозолистыми руками околачивает тему борьбы с имперской мифологией, доказывая исконные права галичан и поляков на все «кресы» от Балтики до Урала. Многих ли удалось убедить? Неважно, так как в информационной войне по-украински важен сам процесс, а не его эффективность или тем более содержание. Поэтому профессиональная подготовка в ней не имеет значения. Главное — безумная настойчивость в повторении «патриотических» мантр.Вот, например, подтягивается к схватке новый боец разговорного жанра — российский публицист Борис Стомахин, попросивший убежища на Украине после 12 лет отсидки на родине по ст. 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ. «Будущего Российской Федерации я не вижу. Я надеюсь, что она не будет существовать в будущем, что конец этого века уже не застанет Российскую Федерацию как единое государство. Я думаю, что ее ждет распад. Все империи, которые существовали в истории, распались. Я надеюсь, что Украина в будущем будет нормальным демократическим государством. Именно от распада и прекращения существования Российской Федерации это в основном и зависит. Потому что когда рядом находится такой сосед, то жизнь становится очень затруднительной», вЂ• заявляет этот будущий гражданин «свободной» Украины.Но если бы ложь касалась только конфликта с Россией, ее можно было бы объяснить требованиями военного времени и путинскими кознями. В украинской Украине она, неприкрытая брехня, стала движущей силой информационного прогресса, уже заглядывающего в дерзкие глубины некого постпостмодерна. Здесь уже не только слова не имеют никакого значения (поэтому и не несут особых последствий), но и занимать «ответственные» посты вполне могут искусственные боты, сошедшие с «шедевров» заполонившей все окружающее пространство инфографики.Тот же министр экономики Милованов, вышедший в эфир с бредом об ожидаемом феноменальном росте зарплат на фоне продолжающегося падения промышленного производства, может быть тому примером. Таким себе прообразом украинского начальника новой эпохи торжества беспринципного пофигизма. Этим пока еще людям отвечать за свои слова ни перед кем не надо. Их поступки, правда, все еще строго контролируются поставившими их на должности патронами. Но в скором времени Милованова и всю эту шоблу «государственных деятелей» легко можно будет заменить искусственными дебилами под руководством искусственного интеллекта.И тут уже неважно, чья брехня в украинской политике окажется сильнее — камуфляжной партии войны или миролюбивой шайки клоунов-аферистов под предводительством Зеленского. Очевидно, что способа развязать социальные противоречия и проблемы на Украине никто не знает, да и особо не ищет. На словах все борцы за власть декларируют веру в чудеса, а на практике увеличивают содержимое дежурных чемоданчиков на случай эвакуации. И ведь при таком разгуле современных технологий, когда вся страна помещается в смартфоне, сложно даже представить, до каких размеров можно уменьшить пресловутые КамАЗы Януковича? Что уж говорить о прочих саквояжах, сумках и кошельках…Войцех Михальски