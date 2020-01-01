Глава ЛНР поздравил жителей Республики с Рождеством Христовым

Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с праздником Рождества Христова.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый и чудесный праздник наполнит ваши сердца верой в лучшее, даст сил и вдохновения для свершения намеченных планов. Желаю крепкого здоровья, радости, благополучия и душевного тепла!" - говорится в тексте поздравления, размещенном на странице главы Республики в сети микроблогов Twitter.

07 января — Луганск