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Глава ЛНР поздравил жителей Республики с Рождеством Христовым

Sergey Сегодня, 10:3022Новости
Глава ЛНР поздравил жителей Республики с Рождеством Христовым
Глава ЛНР Леонид Пасечник поздравил жителей Республики с праздником Рождества Христова.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть этот светлый и чудесный праздник наполнит ваши сердца верой в лучшее, даст сил и вдохновения для свершения намеченных планов. Желаю крепкого здоровья, радости, благополучия и душевного тепла!" - говорится в тексте поздравления, размещенном на странице главы Республики в сети микроблогов Twitter.
07 января — Луганск

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