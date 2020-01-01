Казаки проведали в больнице освобожденных из украинских застенков

Представители казачества ЛНР проведали освобожденных из украинских застенков, которые проходят реабилитацию в Луганской республиканской клинической больнице (ЛРБК). Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.К МИРНОЙ ЖИЗНИНавестить переданных Республике в ходе состоявшегося 29 декабря 2019 года обмена удерживаемыми лицами "народного мэра" Бердянска Запорожской области Виктора Колоянова, общественника из Геническа Херсонской области Эдуарда Коваленко и кубанского казака-добровольца Евгения Шаталова пришли советник главы ЛНР по вопросам казачества и военно-патриотического воспитания молодежи Сергей Юрченко и казаки Луганского округа донских казаков Всевеликого Войска Донского (ЛОДК ВВД)."Мы все эти годы, которые вы провели в застенках у фашистов, переживали за ваши судьбы и как могли, конечно, вас поддерживали. И казаки, и общественные организации, и политические наши деятели, и руководство Республики, и руководство нашей большой родины – России всячески пытались и поддержать вас, и включить в обменный список, чтобы вас освободить. Потому, что русские своих не бросают. Мы очень рады, что вы постепенно приходите к нормальной жизни, к своим друзьям", - отметил, обращаясь к освобожденным из плена, Юрченко."Не забывали мы никогда наших ребят все эти сложные, тяжелые годы. И кто попал в такую ситуацию – мы о всех помнили, возвращали назад, и когда удавалось обменять – это было для нас очень большая радость. Надеюсь, что никогда больше такое не повторится, ну а фашизм будет уничтожен", - добавил первый товарищ атамана Александровского юрта ЛОДК ВВД Иван Керин.ГОДЫ В ТЮРЬМАХБывшие политзаключенные рассказали о пережитом во время пребывания в местах лишения свободы, подчеркнув, что большинство заключенных и даже сотрудников тюрем не поддерживают действующий украинский режим."Я был три года в тюрьмах, меня покатали почти по всей Украине – это Мариуполь, Бердянск, Геническ, Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепропетровск, Киев, Кривой Рог и ряд других городов. Я видел в этих тюрьмах очень много людей и имею полную картину того, что там происходит, как люди страдают, знаю, как они видят политику, как реагируют на те, или иные события. Все, как правило, русскоговорящие, понимают, что происходит, никто из них не поддерживает существующий режим в Украине. Поэтому реальная ситуация такова, что в Украине очень много наших единомышленников, которые поддерживают нас и наши взгляды", - рассказал Коваленко."Пять лет и восемь месяцев я провел в тюрьмах – проехал Запорожье, Вольнянск, Днепропетровск, Одессу, Винницу. Процентов 90 тех, кто там находятся, даже обслуживающий персонал – и те поддерживают ЛНР и ДНР, - отметил Колоянов. - Людей Юго-Востока нельзя бросать, огромное количество людей ждут, когда закончится весь этот беспредел украинской власти. Пришел новый президент (Владимир Зеленский), но это ничего не меняет, он даже хуже (Петра) Порошенко, гораздо хуже: он слепо исполняет все требования США"."Я провел в застенках три года, прошел через Артемовск, Харьков, Киев и полтора года в Житомире. Житомир – это наихудшее, что было за эти три года. Но огромное спасибо всем вам, казачеству, всем, кто принял участие в нашем освобождении", - поблагодарил Шаталов.Все освобожденные из плена подтвердили, что в разных форматах продолжат свою борьбу за мир и благополучие народа.БОЛЬШОЙ ОБМЕНПервый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря 2019 года в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка-Майорское" в зоне ответственности ДНР. Верификация удерживаемых лиц длилась несколько часов. Процесс проходил при мониторинге со стороны наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК). В результате обмена ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63.Договоренность об обмене до нового года удерживаемыми в результате конфликта в Донбассе лицами по принципу "всех установленных на всех установленных" была достигнута по итогам прошедшего в Париже 9-10 декабря 2019 года саммита "нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина и Россия). Однако в ходе состоявшейся в Минске 18 декабря встречи участников Контактной группы достичь соглашения о проведении обмена удерживаемыми лицами не удалось из-за позиции представителей Киева на переговорах. Договоренность о проведении обмена была достигнута лишь в ходе состоявшейся 23 декабря видеоконференции.Предыдущий масштабный обмен удерживавшимися лицами между Республиками Донбасса и Киевом состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда ЛНР передала украинской стороне 16 удерживаемых лиц, украинская сторона освободила 73 человека. В общей сложности в обмене участвовали более 300 человек.Вопрос обмена удерживаемыми лицами является одним из основных пунктов Минских соглашений.Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".Для интенсификации деятельности Контактной группы в ее составе созданы четыре рабочие группы по выполнению соответствующих аспектов Минских соглашений: по вопросам безопасности; по политическим вопросам; по вопросам внутренне перемещенных лиц и беженцев и гуманитарному содействию; по экономическим вопросам.07 января — Луганск