В«Зеленская оттепельВ»: Киев сворачивает В«культурныйВ» фронт против России

Фото: AP Photo/Thibault Camus/ТАСССистема запретов на въезд на территорию Украины иностранных (преимущественно — российских) деятелей культуры, которые публично одобрили присоединение Крыма к РФ или «незаконно» посещали полуостров после событий 2014 года, была одной из «фишек» режима Порошенко. Полностью отказаться от неё команда нового президента пока не готова. Но события последних дней наглядно демонстрируют, что с санкциями против некоторых артистов лично Зеленский мириться не собирается.Летом 2014 года, когда украинский Минкульт только собирался создать «черный список» российских исполнителей, Зеленский, тогдашний лидер студии «Квартал 95», высказался резко против этой идеи: «Если это произойдет и эти бестактные санкции вводятся силой, именно силой, в нашу жизнь и в нашу свободу выбора, то мы должны требовать отставки министерства культуры, которое без культуры руководит нами и без которого культура ничего не потеряет».То возмущение Зеленского понять можно: его ООО «Студия «Квартал 95», будучи крупнейшим украинским налогоплательщиком в сфере шоу-бизнеса, активно сотрудничала с артистами из РФ. Яркий тому пример — сериал «Сваты», который полюбился миллионам зрителей в обеих странах. Вероятно, именно поэтому он и сегодня сильно раздражает националистов в соседней стране.Если вынести за скобки сезон, который «Сваты» снимали в Крыму, трудно понять, в какой стране вообще разворачиваются события — в России или Украине? Создатели сериала как бы подчеркивают, что это не имеет значения. Поэтому в постмайданную эпоху «Сваты» перешли в разряд неполиткорректных (с точки зрения новой власти в Киеве) телевизионных продуктов.Избавиться от сериала решили нетривиальным способом. В 2017 году главному актеру сериала Федору Добронравову запретили въезд в страну. А дальше начинает действовать закон «О кинематографии»: Госкино аннулирует лицензию на распространение и демонстрацию фильмов, если одним из его участников является лицо, внесенное в «черный список».«Сваты» оказались под запретом, что снова вызвало бурную реакцию Зеленского. Артист записал гневное видеообращение к Службе безопасности Украины. «Если кому-то не нравится слово „сваты“ просто, а ближе слово „кумы“, так вы сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими „Сватами“. Вы боретесь с тем, что объединяет миллионы телезрителей все эти долгие годы», — причитал Зеленский.За Добронравова и «Сватов» в команде будущего президента решили биться до конца. Два года назад телекомпания «Студия 1+1», которая транслировала сериал, подала иск в Окружной административный суд Киева против Министерства культуры и Госагентства по вопросам кино, требуя исключить актера из перечня «угроз национальной безопасности». Хотя с точки зрения «майданной» идеологии Добронравов туда попал вполне заслужено: он и посещал Крым, и публично поддерживал его воссоединение с Россией. Таким образом удовлетворение иска этого создает прецедент, который позволяет аннулировать запрет на въезд в Украину всем остальным «штрафникам» из Москвы.Суд вынес вердикт в пользу Добронравова: санкции против него были признаны противоправными, как и запрет на трансляцию фильмов с участием актера. Неудивительно, что в этом решении украинские радикалы тут же усмотрели предстоящий конец «эпохи гидности».Журналисты программы «Схемы» обнаружили интересную деталь судебного процесса: юридическое сопровождение дела осуществлял Сергей Кальченко, который на тот момент был единственным уполномоченным представителем Зеленского в Центральной избирательной комиссии. То есть реабилитировать российского актера помог официальный представитель без пяти минут президента Украины.В Службе безопасности не согласились с выводом «об однобоком подходе, необеспечении полного установления и выяснения фактических обстоятельств при составлении справки (об основаниях для запрета на въезд в Украину Добронравову)». Заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко заявил, что на время рассмотрения апелляции аннулированный запрет остается в силе. Но уже в июне сама же «контора» разрешила Добронравову посещать Украину — сразу после того, как её фактическим руководителем стал друг детства Зеленского Иван Баканов.Тогда же и Министерство культуры Украины оперативно исключило Добронравова из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Очевидно, судьба апелляции, которую подавало порошенковское руководство СБУ, уже никого не интересует.Интересно другое — когда появятся новые прецеденты? Повторимся: отныне любой российский артист, которому закрыли въезд в Украину с «привязкой» к принадлежности Крыма, может рассчитывать на аналогичное решение суда. Для этого нужно только инициировать процесс.Желающие, видимо, в очередь пока что не выстраиваются. Но Добронравов — отнюдь не единственный, кого в последнее время в Киеве исключили из «черного списка». В октябре «патриоты» стали свидетелями еще одной «зрады» — по улицам Киева спокойно прогуливался ведущий телеканала «Россия 1» Борис Корчевников. Депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в связи с этим направил запрос в СБУ. Выяснилось, что запрет Корчевникову, который действовал на протяжении пяти лет, просто не стали продлевать. То есть судебные разбирательства в некоторых случаях ни к чему — СБУ самостоятельно и без лишнего шума не продлевает санкции эпохи Порошенко.Если на визит Корчевникова мало кто обратил внимание, то история со шведским певцом Dr. Alban («Доктор Албан») возымела эффект разорвавшейся бомбы. Во-первых, потому что гастролировавший по Крыму исполнитель выступил не просто на Украине, а на сцене шоу «Вечерний квартал». Во-вторых, потому что его приезду поспособствовал лично Зеленский.Об этом Dr. Alban написал в своем «Инстаграме»: «Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего выступления на спорном Крымском полуострове. С вмешательством президента у меня получилось въехать в Украину».Примечательно, что через некоторое время певец подкорректировал свой пост и удалил упоминание о содействии Зеленского. Эту информацию поспешили опровергнуть в офисе президента. Госпогранслужба также заверила, что Зеленский в работу пограничников не вмешивался: просто «Доктору Албану» никто не запрещал посещать Украину.Но противники Зеленского убеждены в обратном. «Этому деятелю был запрещен въезд в Украину. Но сработало телефонное право. Лично президент позвонил куда надо и s’il vous plaît», — уверена соратница Порошенко Ирина Геращенко.Партия «Европейская солидарность» подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту из-за разрешения на въезд в страну «неправильным» артистам. Команда экс-президента не упустит возможности попиариться на этой теме для консолидации собственного националистического электората. И это гарантирует, что демонтаж порошенковской системы запретов будет проходить медленно, со скрипом.Сломать систему одним махом Зеленский не может, да и не хочет. К вопросам санкций против российских деятелей культуры сам он призывал относиться избирательно, намекая на то, что для самых «одиозных» сторонников «оккупации» Крыма и Донбасса вроде Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова дорога на Украину в любом случае закрыта. Но таковых в российском шоу-бизнесе немного. Остальных, дескать, нужно понять и простить.Подобный подход вполне укладывается в концепцию гуманитарной разрядки, которой руководствуется президент Украины. Немаловажно, что из всех групп влияния в своем окружении Зеленский больше всего доверяет «кварталовцам» — людям, с которыми он долгие годы работал до избрания на высший государственный пост. А у них к санкциям для зарубежных артистов отношение однозначное.«Лично я негативно отношусь к культурным запретам, потому что таким образом мы ничего не добьемся. У нас не только гибридная война, а какое-то гибридное ощущение прав человека», — говорил неформальный лидер «кварталовцев», ныне — первый помощник Зеленского Сергей Шефир.Очевидно, они с шефом — на одной волне. Оба понимают, что с бессмысленными порошенковскими ограничениями в сфере культуры нужно завязывать. Вопрос только в том, как сделать это, не привлекая чрезвычайного внимания националистов?