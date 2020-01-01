Таксист необычно наказал клиентку, которая не хотела платить

Гостья северной столицы доехала до нужного места, но заплатить за проезд не смогла.Москвичка обратилась за помощью к полицейским Санкт-Петербурга. Как пишут «Невские новости», ее ограбил таксист.Она рассказала, что вызвала такси, чтобы добраться до Большой Монетной улицы. Когда таксист остановился, выяснилось, что у женщины, которая была пьяна, не оказалось при себе денег. Тогда таксист выхватил из ее рук телефон и уехал."Потерпевшая" оценила потерю в 48 тысяч рублей. Таксиста сейчас ищут полицейские.