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Таксист необычно наказал клиентку, которая не хотела платить

root Сегодня, 13:1529Новости
Таксист необычно наказал клиентку, которая не хотела платить

Гостья северной столицы доехала до нужного места, но заплатить за проезд не смогла.
Москвичка обратилась за помощью к полицейским Санкт-Петербурга. Как пишут «Невские новости», ее ограбил таксист.
Она рассказала, что вызвала такси, чтобы добраться до Большой Монетной улицы. Когда таксист остановился, выяснилось, что у женщины, которая была пьяна, не оказалось при себе денег. Тогда таксист выхватил из ее рук телефон и уехал.
"Потерпевшая" оценила потерю в 48 тысяч рублей. Таксиста сейчас ищут полицейские.

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