Два бойца ВСУ получили ранения из-за неосторожного обращения с оружием – Народная милиция

Два киевских силовика получили ранения в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") в результате неосторожного обращения с оружием . Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашего источника в штабе оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север", за истекшие сутки в одном из батальонов 93-й бригады в населенном пункте Нижнее в результате неосторожного обращения с оружием ранения различной степени тяжести получили военнослужащие Чиз и Купик", - рассказал он.

Офицер пресс-службы добавил, что по данному факту в бригаде работает комплексная комиссия штаба ОТГ "Север".

Ранее Филипоненко сообщал, что потери вооруженных сил Украины за прошедший год составили 290 погибших и более 600 раненых.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

07 января — Луганск