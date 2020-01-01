ВСУшники скупают топливо на АЗС в Золотом для сокрытия хищений ГСМ – Народная милиция

Должностные лица одной из бригад ВСУ, действующей в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"), перед приездом комиссии скупают топливо на автозаправочных станциях в Золотом для сокрытия хищений горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В подразделениях 72-й бригады участились случаи хищения ГСМ. Для проверки состояния дел и наличия материальных средств из штаба "ООС" в бригаду прибыла комиссия, в состав которой входят офицеры тыловых служб", - рассказал Филипоненко.

"Должностные лица бригады, причастные к хищениям, активно скупают дизельное топливо и бензин на автомобильных заправочных станциях населенного пункта Золотое для восполнения недостач", - добавил он.

Ранее офицер пресс-службы сообщал, что сотрудники службы безопасности Украины в ходе следственных мероприятий в одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "ООС" обнаружили недостачу более 10 тонн ГСМ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

07 января — Луганск