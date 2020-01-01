Новый Трудовой кодекс Украины делает из рабочего класса бесправных рабов – профсоюз

Новый Трудовой кодекс Украины (ТКУ) законодательно закрепляет рабочий класс в качестве бесправных рабов. Об этом ЛИЦ заявил член совета Федерации профсоюзов ЛНР, председатель Республиканской организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Андрей Кочетов.Кабинет министров Украины 27 декабря 2019 утвердил новый Трудовой кодекс. Он предусматривает упрощенное увольнение работников в любой момент по желанию работодателя; краткосрочные индивидуальные трудовые договоры и договоры с нефиксированным рабочим временем; сверхурочную работу, которая будет оплачиваться в пять раз меньше, чем раньше. Также документ закрепляет отмену некоторых социальных гарантий работникам и снижение защиты матерей с маленькими детьми, еще больше облегчает их увольнение; перевод работника на другое рабочее место без его согласия, а также фактическую ликвидацию профсоюзов. Законопроект был принят без консультаций с профсоюзами."Отныне закрепляется полное бесправие всех трудящихся Украины. Новый ТКУ отменяет те немногие социальные нормы защиты рабочего человека, которые еще существовали на Украине", - отметил Кочетов."За время независимости Украина превратилась в олигархическую республику, где трудовой человек становится бесправным исполнителем. Новый ТКУ законодательно закрепляет рабочий класс в качестве бесправных рабов. Профсоюзы, защищающие во всем мире социальные интересы рабочих, полностью отодвигаются от участия во взаимоотношениях между работодателями и рабочими. Узаконивается система краткосрочных контрактов, упрощенное увольнение по желанию работодателя, перевод работника на другое место без согласия рабочего, фактическая ликвидация профсоюзов", - подчеркнул он.Кочетов добавил, что профсоюзному движению уже более ста лет, и оно охватывает фактически все страны мира. Оно создавалось именно для защиты социальных прав трудящихся на пике развития капитализма, когда работодатели могли безнаказанно массово выбрасывать рабочих на улицу."Сегодня "самое демократическое правительство за всю историю Украины" идет на самый настоящий прецедент, когда все развитие взаимоотношений между рабочим человеком и работодателем отбрасывается на целый век назад. На наш взгляд, тот развал государства, что был запущен на Украине во время государственного вооруженного переворота 2014 года, только закрепляется новым Трудовым кодексом, направленным исключительно на защиту интересов горстки олигархов. Он превращает основную массу населения в бесправных рабов, не имеющих права даже на защиту своих интересов. Так и хочется спросить тех, кто активно поддерживал майдан: вы именно для этого там скакали?", - задался риторическим вопросом профсоюзный лидер.07 января — Луганск