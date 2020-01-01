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Сильный туман ожидается в Республике в течение суток 8 января

root Сегодня, 14:3028Новости
Сильный туман ожидается в Республике в течение суток 8 января
Сильный туман ожидается местами в Республике днем 7 января с сохранением в течение следующих суток 8 января. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Днем 7 января с сохранением в течение суток 8 января местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - прогнозируют синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
07 января — Луганск

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