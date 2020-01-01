Сильный туман ожидается в Республике в течение суток 8 января

Сильный туман ожидается местами в Республике днем 7 января с сохранением в течение следующих суток 8 января. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Днем 7 января с сохранением в течение суток 8 января местами по территории ЛНР ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - прогнозируют синоптики.

При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.

07 января — Луганск